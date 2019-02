Die Hälfte dieses Schotterbeetes vor dem Schul- und Sportamt soll nach Vorstellungen der Grünen ökologisch sinnvoll umgestaltet werden, damit der Unterschied zwischen Steinwüste und biologischer Vielfalt lehrreich verdeutlicht wird. Foto: Norbert Wiegand

Melle.. Die Stadt soll ihre eigenen Schotterbeete, wie vor dem Schul- und Sportamt am Engelgarten, im Sinne biologischer Vielfalt umgestalten – dieser Antrag der Grünen fand in einer Kampfabstimmung am Donnerstagabend im Umweltausschuss die knappe Mehrheit von 6:5 Stimmen.