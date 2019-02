Melle. Er soll Marihuana an einen 17-Jährigen verkauft haben: Ein ehemaliger Meller konnte dank des Scharfsinns seines Verteidigers das Verfahren gegen ihn vor dem Amtsgericht Osnabrück am Mittwoch abwenden. Nun wird der Fall an das Jugendgericht verwiesen.

Unklar ist nämlich, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt überhaupt schon 21 Jahre alt war. Dass sich die Tat unmittelbar um den 21. Geburtstag des Angeklagten abgespielt haben soll, war dem Verteidiger, wie er berichtete, auch erst am Dienstagabend beim Lesen der Akte aufgefallen.

Und auch die Aussage des Hauptzeugen brachte kein Licht ins Dunkel. Der junge Mann, der im Sommer 2017 beim Angeklagten Marihuana gekauft haben will, verweigerte am Mittwoch die Aussage, weil das Verfahren in der Sache gegen ihn selbst noch gar nicht abgeschlossen ist. „Also, wenn ich die Wahl habe, sage ich nichts“, so der heute 18-Jährige.

Schon in der Vernehmung durch die Polizei konnte sich der Zeuge nicht an ein genaues Datum seines Drogeneinkaufs erinnern, bestätigte ein Beamter des Meller Polizeikommissariats in seiner Zeugenaussage. Somit blieb unklar, wann die Tat überhaupt stattfand und wie alt genau der Angeklagte gewesen sein soll.

Tatort Sporthalle Haferstraße

Nur der Tatort an der Sporthalle Haferstraße scheint unumstritten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei der betreffende Bereich in einschlägigen Kreisen bekannt. Mehrere junge Männer sollen vor Ort mit Drogen handeln, das gab auch der als Zeuge geladene Beamte an.

Gericht und Staatsanwaltschaft waren sich schließlich einig, das Verfahren an das Jugendgericht zu verweisen. Denn wenn der ehemalige Meller zum Tatzeitpunkt tatsächlich unter 21 Jahre alt war, handelt es sich bei der Tat um ein Vergehen und nicht um ein Verbrechen. Das wiederum ist auch im Hinblick auf die zu erwartende Strafe und ein nicht sauberes Vorstrafenregister ein entscheidender Punkt.