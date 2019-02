Melle. Festlich soll es am Tag der Heirat sein - klar! Aber wie lauten die Trends 2019 für die Tischdekoration bei Hochzeitsfeiern? Zwei Meller Expertinnen haben schon einmal eingedeckt und zeigen, wie an einem der schönsten Tage des Lebens das Ambiente aussehen könnte.

"Hochzeitsprobeessen" - so nennt Sylvia Uhlemann den Termin, an dem die künftigen Ehepartner zu ihr in die Alte Stadthalle kommen, um Menü und Tischdekoration für ihre Hochzeitsfeier aussuchen. Etwa 25 bis 30 dieser Veranstaltungen stehen in diesem Jahr im Kalender der Eventgastronomin. Bis August 2020 sei sie quasi ausgebucht. Nur in den Randmonaten seien noch Termine frei. Im festlichen Veranstaltungssaal ist für das acht- bis neungängige Probemenü Weiß die vorherrschende Farbe. Weiße Tischdecken. Weiße Stuhlhussen mit dezenten Schleifen. Weißes Geschirr. Weiße Servietten.

Farn und Eukalyptus

Auf den unterschiedlich eingedeckten Tischen spielt Uhlemann mit unterschiedlich gefalteten Servietten. Palme heißt die Form, die ihr persönlich am besten gefällt. Andere sind säulenartig aufgestellt oder bilden einen Stern nach – und sind selbst noch mit grünen Blättern dekoriert. Mit einem Farnzweig. Oder Eukalyptus.



Blumige Akzente

Ilka Brauers setzt gerne solche Akzente. Die Meller Blumenexpertin hat sich mit ihrer Firma genial floral auf Eventfloristik spezialisiert. Bei bis zu 90 Hochzeiten pro Jahr dekoriert sie. Derzeit seien helle Pastelltöne in Rosa, Creme und Peach angesagt, aber auch dunkle, satte Farben. Gerade Rot und Blau würden zunehmend miteinander kombiniert.



Brauers profitiert von der in Weiß gehaltenen Grunddekoration. "Das gibt mir große Gestaltungsmöglichkeiten", sagt die Floristmeisterin. Zum Probeessen für die Heiratswilligen zeigt sie zum Beispiel mehrere Ideen, in denen sie den sogenannten Boho-Trend aufgreift. Dieser unkoventionelle Bohemian-Style steht für Freiheit und Natur. Fast ein bisschen Hippie-mäßig. Brauers malt das Bild von einem barfuß über die Sommerwiese laufenden Hochzeitspaar. Selbst Häkeldeckchen würden das Thema bedienen. Die Floristin hat Boho mit einem Mix aus einheimischen und exotischen Pflanzen umgesetzt, mit Lavendel, Rittersporm, Ananas und Datteln.

Bäumchen mit Lichterkette

Auf einem anderen Tisch unterstreicht Brauers den Draußen-Charakter mit einem Bäumchen, das groß genug ist, um den Gästen den Blick zum Gegenüber nicht zu nehmen. Eine Lichterkette sowie goldene Akzente runden die Deko ab.

Romantisches Kerzenlicht

In einen anderen Baum hängt Brauers Kerzenlichter, die ebenfalls den Natur-Style betonen sollen. Am Fuße des Bäumchens unterstützen viele weitere Teelichter die romantische Stimmung. In unterschiedlichen Kerzenhaltern, die auf den ersten Blick scheinbar gar nicht zusammenpassen, in der Komposition letztlich aber doch ein harmonisches Bild abgeben. Metallische Töne wie Gold, Silber und Kupfer zu kombinieren, passe in die Zeit, meint Brauers.

Nebenan sorgt ein silberner Kerzenleuchter für ein edles Design. Dieser ist so hoch, dass die in seiner Mitte thronenden Blumen den Gästen nicht die Sicht auf die andere Seite des Tisches nehmen. Bunte Farben peppen den klassischen Stil auf.

Pompons und Spitze

Ein wahrer Hingucker sind die Pompons an einer über den Tisch gehenden Blumengirlande. Mittig hängen auch hier Lichter herunter. Eine Kreation, die in ihrer Gesamtheit Brauers besonders gefällt. Zur Deko auf dem Tisch selbst gehören Deckchen aus Spitze. Ein Bestandteil, der durch den Vintage-Trend schon lange ein Thema sei, meint die Floristin.

Helle Pastelltöne dominieren auf einem weiteren Tisch eine vergleichsweise flache Dekoration. Eine Besonderheit ist das Pergaminpapier, das die Komposition auf einem metallenen Tablett wie eine Art Manschette umgibt.

Tischkarte und Gastgeschenk gleichermaßen

In Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Firma Liebe im Quadrat präsentiert Gastronomin Uhlemann weitere Designideen. Zum Beispiel Miniboxen mit Taschentüchern für die "Happy Tears". Oder Sektflaschen, die sowohl als Tischkarte als auch als Gastgeschenk taugen.

Donuts für Ja-Sager

Eine runde Idee ist zudem die sogenannte Donut-Wall, an der Kuchenkringel auf hungrige Gäste warten. Obwohl: Ob dafür nach einem neungängigen Menü noch Platz im Magen ist? Aber was bleibt einem auf Hochzeiten anderes übrig, als Ja zu sagen ...