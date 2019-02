„Der Eulenmann“ Karsten Mosebach ließ sich von einem NDR-Kamerateam begleiten. Foto: blende8media

Melle/Hilter.. Mit außergewöhnlichen Aufnahmen setzt er die Tierwelt in Szene. Jetzt steht der Fotograf Karsten Mosebach, Lehrer am Meller Gymnasium, selbst im Mittelpunkt: „Der Eulenmann“ lautet der Titel der Dokumentation, die der NDR am Dienstag ab 18.15 Uhr ausstrahlt.