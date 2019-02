Melle. Wichtiges Etappenziel im Familienzentrum St. Marien am Schürenkamp: Über dem Neubau im Obergeschoss weht die Richtkrone. Schon im August soll der Bau fertig sein, und weitere Krippenkinder können untergebracht werden.

"Diesem Tag haben die Kinder lange entgegen gefiebert", berichtet Kita-Leiterin Ulrike Eickmeyer, denn dem Richtfest mit Handwerkern, Planern und Vertretern der katholischen St. Matthäusgemeinde waren viele Vorbereitungen vorausgegangen. So haben die Sprößlinge mehrere Lieder einstudiert und kleine Modelle ihrer Kita gebastelt, die am Ende der Zeremonie verschenkt wurden.

Kinder singen Handwerkerlied

Mit dem Lied "Wollt ihr fleißige Handwerker sehen" auf den Lippen betrat eine Gruppe nach der anderen den großen Gruppenraum im Erdgeschoss, ehe Ulrike Eickmeyer die Gäste willkommen hieß. Neben Zimmerer Christian Heggemann mit seinem Team begrüßte sie Pastor Michael Wehrmeyer, Architekt Stephan Leiwe und Bauleiter Hubert Ronne. "Hier oben auf dem Dach ist etwas Besonderes passiert, der Bau der neuen Krippe hat begonnen", erzählte die Kita-Leiterin, bevor sich die Kinder mit dem Lied "Ich bin da" vorstellten.





"In Melle gibt es ganz viele Kinder, und die möchten alle einen Kindergartenplatz", wandte sich Michael Wehrmeyer an die Zuhörer. Er bedankte sich bei Ulrike Eickmeyer und ihrem Team, die das Projekt stark vorangetrieben hätten, so dass alsbald weitere Krippenkinder eine neue Bleibe fänden. Sein Dank galt ferner Architekt Stephan Leiwe für dessen rasche Umsetzung der Pläne sowie in besonderem Maße den Handwerkern mit Christian Heggemann und seinem Team, die dafür gesorgt hätten, dass der Holzrahmenbau in Windeseile fortschreite und die Handwerker dafür Sorge tragen, "dass wir hier heute feiern können", freute sich der Geistliche.

Einfach spitze, dass ihr da seid

Bevor die Zimmerleute im Beisein von Michael Wehrmeyer, Stephan Leiwe und Hubert Ronne die mit bunten Bändern geschmückte Richtkrone auf das Dach hievten, hatten nochmals die Kinder ihren großen Auftritt. In entsprechenden Kostümen und mit Werkzeug ausgestattet, sang die Mondscheingruppe dem Anlass entsprechend das Handwerkerlied, und alle Kinder beendeten dann den Reigen der Darbietungen mit dem Lied "Einfach spitze, dass ihr da seid".

Die Ehrengäste durften sich im Anschluss über ihre Geschenke freuen. Die Kinder übergaben ihnen die gebastelten Modelle. Als kleines Dankeschön durften sie sich über Pommes und Heißwürstchen freuen.

Der Krippenanbau soll zum neuen Kindergartenjahr im August bezugsfertig sein. Hier werden 15 weitere Krippenplätze geschaffen, so dass das Familienzentrum St. Marien dann über fünf Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen mit je 15 Plätzen verfügt: "Die Plätze sind schon alle belegt, die Nachfrage ist groß", betonte Ulrike Eickmeyer.

Kosten betragen 450000 Euro

In dem Bau auf dem Flachdach des vorhandenen Gebäudes entstehen neben einem großen Gruppenraum auch ein Nebenraum und ein Ruheraum, außerdem sanitäre Anlagen und Platz für Garderoben. Der vorhandene Fahrstuhl ermöglicht Barrierefreiheit. Die Baukosten betragen rund 450000 Euro, wobei sich das Land, die Stadt und die Kirchengemeinde St. Matthäus als Träger an den Kosten beteiligen. Mit dem neuen Krippenangebot wird eine weitere Hilfestellung gegeben, um den Rechtsanspruch zu erfüllen.