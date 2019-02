Melle. Für die Jugendarbeit in Melle gibt es mehr Zuschüsse. Einhellig befürwortete der Sozialausschuss eine Erhöhung der Zuschussbeträge der "Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt".

Mit dem einstimmigen Votum folgte der Ausschuss einem Antrag der CDU-Fraktion. Die Christdemokraten hatten gefordert, dass die Beträge bei den Freizeitmaßnahmen von zwei auf 2,50 Euro pro Teilnehmer je Tag und die Zuschüsse für Gruppenleiter von drei auf 3,50 Euro pro Tag angehoben werden sollen. Besonders gefördert werden zudem die Inhaber einer Juleica. Der Antrag geht auf einen Hinweis der Jungen Union zurück.

Wichtiger Beitrag in unserer Gesellschaft Malte Stakowski, CDU





"Wir sind uns alle einig, dass das Engagement in Jugendgruppen und Verbänden einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft darstellt, um die positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt zu begleiten und zu unterstützen", betonte Malte Stakowski. Eine moderate Anhebung der Zuschüsse sei angebracht: "Das wäre ein schönes Signal an alle, die ehrenamtlich tätig sind", äußerte sich der CDU-Sprecher. Er verwies darauf, dass der finanzielle Rahmen seitens der Stadt nicht ausgeschöpft sei. Die Erhöhung der Zuschüsse würde demnach keine Mehrbelastung für den Haushalt bedeuten.

"Die SPD stimmt dem Antrag uneingeschränkt zu. Es ist eine sinnvolle Maßnahme, um das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen", pflichtete Jutta Dettmann bei. Die Beträge seien länger nicht angehoben worden, von daher sei eine Anpassung in Ordnung. Die SPD-Sprecherin regte an, die Richtlinie alle fünf Jahre auf den Prüfstand zu stellen, was der Ausschuss einhellig befürwortete.

Kinder sind gut aufgehoben

Ausdrücklich sprach Jutta Dettmann allen Gruppenleitern ihren Dank aus, die ihre Freizeit opferten, um Kindern eine sinnvolles Angebot in der Freizeit zu bieten: "Die Kinder sind in den Vereinen und Verbänden gut aufgehoben. Es sind Gelder, die uns am Herzen liegen sollte", stellte die Rednerin fest.

Auch die Grünen stellten sich hinter den Antrag der CDU: "Wir möchten, dass die Gruppenleiter motiviert bleiben, von daher ist eine Erhöhung der Zuschüsse angesagt. Unsere Fraktion stimmt dem Antrag zu", signalisierte Ursula Buermeyer.

"Die Arbeit, die auf diesem Gebiet geleistet wird, muss unterstützt werden", fand auch Uschi Thöle-Ehlhardt. Die Sprecherin der UWG war überrascht, dass die Mittel aus der Richtlinie nicht komplett ausgeschöpft werden und wollte daher wissen, wer die Leistungen abruft und welche Gruppen und Vereine mit der Richtlinie erreicht werden: "Eine Auflistung wäre wünschenswert", meinte Thöle-Ehlhardt, verbunden mit dem Hinweis, dass die minimale Anhebung sinnvoll sei.

Die Zuschussbeträge zur Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen sich somit für Teilnehmer von 2,50 Euro je Tag auf drei Euro je Tag und für Gruppenleiter von drei auf vier Euro pro Tag. Der Zuschussbetrag zur Förderung von Geräten und Materialien beträgt weiterhin 50 Prozent der entstandenen und nachgewiesenen Kosten, wobei der Höchstbetrag jeder Jugendgruppe von 500 Euro auf 750 Euro angehoben wird.

"Schön, dass es eine breite Zustimmung zu dieser Thematik und zur Zuschussfrage gibt", freute sich Ausschussvorsitzender Heiko Grube nach dem einstimmigen Beschluss.