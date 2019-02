Melle. Es gibt nicht viele Berichte über jüdische Mitbürger in Melle. Das liegt jedoch nicht daran, dass Melle ein Hort der Glückseligkeit selbst während der NS-Diktatur gewesen wäre. Es gab in Melle schlicht nur wenige Juden.

Lediglich in Buer existierte eine kleine Synagogengemeinde. Umso interessanter erscheint es, sich mit der Familie Aberbach zu beschäftigen, deren Modewarengeschäft sich direkt am Marktplatz befand.

Hedwig Aberbach als Inhaberin

Im Adressbuch für die Stadt und den Kreis Melle von 1913 werden erstmals ein Kaufmann Adolf Aberbach sowie eine Hedwig Aberbach als Inhaberin der Firma Aberbach & Co., Manufaktur- und Weißwaren genannt. Als Adresse wird die Grönenberger Straße 183 angegeben. Auch im Adressbuch von 1928 werden beide Personen aufgeführt. Aberbach & Co, Manufaktur und Modewaren heißt nun die Firma, deren Geschäftsadresse inzwischen Markt 18 lautet. Laut Volkszählung von 1919 waren sechs Personen dort gemeldet. Auch Telefon besitzen die Aberbachs.

Adolf und Hedwig waren Eheleute. Es erscheint daher für die damalige Zeit ungewöhnlich, dass als Inhaberin ein Frau angegeben wird. Es eine komplizierte Familiengeschichte. Adolf wurde 1885 in Galizien (Österreich-Ungarn) geboren, seine spätere Frau 1878 im heutigen Brilon. Adolf lebte bereits seit 1909 in Melle und bemühte sich 1919/20 um die preußische Staatsbürgerschaft, welche ihm aufgrund einer Vorstrafe aber verweigert wurde. Sein Vetter Carl war bereits 1903 aus Preußen ausgewiesen worden. Vermutlich wurde das Geschäft daher wenigstens de jure von Hedwig Aberbach geleitet.

Kinder Julius und Ilse

Bis 1904 hatten die Eheleute, deren Hochzeit 1903 stattfand, in Münster gelebt. Dort gründete Hedwig eine Bilder- und Spiegelhandlung. 1904 zogen die Aberbachs zunächst nach Detmold und dann nach Ostenburg (Schlesien). Es ist nicht ganz klar, ob es von dort direkt nach Melle ging. Die Kinder Julius und Ilse wurden jedenfalls 1904 in Ostenburg bzw. 1906 in Osnabrück geboren.







Das Haus Aberbach befand sich an der Westseite des Marktplatzes. Heute steht dort das „gelbe Haus“. Der Laden war offenbar eine gute Adresse, mit einem großen Angebot, wie aus den zahlreichen Zeitungsanzeigen hervorgeht. Das Angebot wurde im Laufe der Jahre ausgeweitet. Auch Bettzeug konnte dort gekauft oder gereinigt werden. Amüsant mutet das Angebot an, dass Betten „im Beisein der Kundschaft gestopft werden“ können. Auch „Backfisch-Mäntel“ sucht man heutzutage mit Sicherheit vergeblich.

Man würde es vermutlich als "Young Fashion" bezeichnen. Ins Auge fällt, dass neben Kleidung auch sehr viele verschiedene Stoffe beworben wurden. Anders als heute wurde früher noch viel selbst genäht und geschneidert.

Nach Auschwitz deportiert

Um 1931/32 verzog die Familie wieder nach Münster. Die Gründe sind unbekannt. Bis 1938 betrieben sie dort eine Lebensmittelvertretung und Pension. Die Kinder Julius und Ilse wanderten 1938 bzw. 1939 in die USA aus. Keinen Moment zu früh! Die Eltern erlitten das Schicksal von Millionen Juden im Dritten Reich.



Adolf wurde 1938 als polnischer Jude abgeschoben und ist auf unbekannte Weise mittellos zu Tode gekommen. Hedwig Aberbach kam 1942 ins Münsteraner Judenhaus, von wo sie 31. Juli 1942 mit einem Transport nach Theresienstadt deportiert wurde. Am 15. Mai 1944 erfolgte der Weitertransport ins Vernichtungslager Auschwitz, wo sie ermordet wurde. Ein paar Werbeanzeigen im Meller Kreisblatt und die Eintragungen im Adressbuch sind alles, was heute noch in Melle an die Familie Aberbach erinnert.