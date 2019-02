Postkarte vom Meller Markt, ca. 1920: Am Haus im Hintergrund rechts ist der Schriftzug Aberbach zu sehen. Reproduktion: Uwe Plaß

Melle. Es gibt nicht viele Berichte über die jüdischen Mitbürger in Melle während der NS-Zeit. Denn schon vor den Gräueltaten der Nazis gab es nur wenige Juden in der Stadt. Lediglich in Buer existierte eine kleine Synagogengemeinde. Umso interessanter erscheint es, sich mit der jüdischen Familie Aberbach zu beschäftigen, deren Modewarengeschäft sich direkt am Marktplatz befand.