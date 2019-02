Jetzt gilt es: Die Wahl beginnt am Montag CC-Editor öffnen

Diese drei Kandidaten stehen zur Wahl: Ilse Fuchs-Raschkowski, Kai Behncke und Marco Plesner. Fotos: Marita Kammeier (1) und Conny Rutsch (2).

Melle. So, nun ist es soweit: Nachdem wir in dieser Woche die drei Kandidaten für den Preis „Mensch Melle 2019“ vorgestellt haben, können unsere Leser ab Montag (11. Februar) darüber abstimmen, wer gewinnen soll. Der dann gewählte „Mensch Melle 2019“ wird im Rahmen einer Festgala am 7. März gekürt.