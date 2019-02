Melle. Er strahlt, wenn er von seiner Arbeit erzählt. Für Marco Plesner ist das Technische Hilfswerk (THW) neben und mit seiner Familie der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Er ist einer von drei Ortsbeauftragten des THW im Landkreis Osnabrück, der Dienststellenleiter in Melle der Bundesorganisation für Zivil- und Katastrophenschutz.

„Als kleines Licht hab ich 1994 beim THW angefangen“, erzählt Marco Plesner. Kurz vor Ende seiner Berufsausbildung zum Bürokaufmann entschloss er sich, statt zur Bundeswehr zu gehen, die Grundausbildung beim THW zu absolvieren. Prüfungen folgten später, Führungslehrgänge und damit immer mehr Verantwortung. Seit 2002 ist der 44-Jährige Ortsbeauftragter, inzwischen einer der Dienstältesten im Landesverband Bremen-Niedersachsen.

Und was bewegt dieser Mann, der mit Ehefrau Doris und zwei Töchtern in Melle-Mitte lebt, alles in seiner Freizeit, nach seiner Arbeit in Bethel. Marco Plesner ist ein Netzwerker, er besitzt die besondere Gabe, Menschen zusammenzuführen. Die „Meller Blaulichtkonferenz“, die 2017 zum ersten Mal stattfand, ist seine Idee. „Ich möchte Feuerwehr, das DRK, die Malteser und das THW zusammenbringen, Fähigkeiten bündeln, Defizite gemeinsam ausgleichen“, erklärt er, und das alles zum Wohle anderer Menschen und ehrenamtlich.

Das THW Melle half beim Moorbrand in Meppen, beim Elbehochwasser und war beim Sturm Kyrill mit allen Fahrzeugen, Pumpen und Motorsägen im Einsatz. Das THW, dessen Kennzeichen die blauen Autos sind, sorgt beim Drachenfest für Kommunikation, Organisation, sowie Beleuchtung der Parkplätze, und sichert die Fronleichnamsprozession in Melle.

Auch das Projekt „THW macht Schule“ schob Marco Plesner an. Einmal im Jahr gehen dafür ehrenamtliche THWler mit dafür vom Unterricht freigestellten Schülern in andere Schulen und stellen ihre Arbeit vor. Spannende Zeltlager, Sommerfeste und noch viel mehr sorgen für den Zusammenhalt nicht nur der Erwachsenen, sondern vor allem auch von Kindern und Jugendlichen, die begeistert sind, ihre Freizeit miteinander und für eine gute Sache zu verbringen. „Meine besten Freunde hab ich im THW“, erklärt Marco Plesner, der mit Herzblut dafür sorgt, dass alle im THW Melle nicht nur nach dessen Regeln, sondern auf menschlicher Basis miteinander arbeiten.

Familiäre Atmosphäre

Er sorgt für eine familiäre Atmosphäre, in der sich alle Altersgruppen der Mitwirkenden wohlfühlen. Er hat für sie ein offenes Ohr bei beruflichem und auch privatem Kummer.

„Arbeit und Miteinander beim THW mit tollen Menschen gibt mir ein großes Stück Zufriedenheit für mein Leben und damit für meine Familie zurück“, erklärt er und strahlt.