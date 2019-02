Melle. In Melle hat sich eine Alzheimer Gesellschaft gegründet. Über deren Aufgaben und Ziele informierte der Vorstand die Mitglieder des Sozialausschusses während der jüngsten Sitzung.

"In Deutschland leben rund 1,7 Millionen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen, und es kommen Tag für Tag mehr als 100 Menschen hinzu. Grund genug, auch in Melle aktiv zu werden", betonte der zweite Vorsitzende Arend Holzgräfe. Er skizzierte den Weg von den ersten Gesprächen bei der Sozialkonferenz im Oktober 2017 bis zur Gründung Ende November 2018 nach, wobei er zu dem Schluss kam, dass das Thema "zunehmend an Bedeutung gewinnen" werde.

Das Thema Alzheimer sei bei beruflichen Insidern bekannt, in der Öffentlichkeit werde die Problematik jedoch kaum wahrgenommen, stellte Holzgräfe dar. Von daher reifte der Beschluss nach einem Besuch bei der Alzheimer Gesellschaft Hannover und zahlreichen Gesprächen mit der örtlichen Selbsthilfegruppe, auch in Melle ein Alzheimer Gesellschaft zu gründen. Diese erfolgte nach intensiven Vorbereitungen am 28. November vergangenen Jahres. Eine Homepage befindet sich im Aufbau, und als weiterer Schritt öffnet am Donnerstag, 14. Februar, von 15 bis 17 Uhr erstmals das "Café Zeitlos" im evangelischen Familienzentrum am Stadtgraben, kündigte der zweite Vorsitzende an. Der Treffpunkt versteht sich als Anlaufstelle der Begegnung und de Gedankenaustausches.

Als Ziele der Gesellschaft nannte er die Beratung an Demenz erkrankten Personen und deren Familien, insbesondere die pflegenden Angehörigen. Durch Öffentlichkeitsarbeiten sollen das Verständnis geweckt und Untersützung für Betroffene und ihre Familie geboten werden: "Ein Info Flyer liegt inzwischen vor", sagte Arend Holzgräfe.

Die Gesellschaft möchte darüber hinaus auf den politischen Meinungsprozess einwirken, um die ambulante und stationäre Versorgung psychisch kranker Menschen zu verbessern. Großes Ziel für 2019 sei es, eine mehrtägige Freizeit für Betroffene und Angehörige in Boltenhagen anzubieten, führte der zweite Vorsitzende aus.

"Wenn man pflegt, braucht man eine Auszeit", ergänzte Hiltrud Strasburger. Die betroffene Angehörige und Schatzmeisterin der Gesellschaft arbeitet seit 2014 in der Alzheimer-Selbsthilfegruppe und möchte diese Erfahrung gern weitergeben. Sie berichtete von den so genannten Aussprache-Abenden, die jeweils am ersten Dienstag im Monat im ehemaligen Gesundheitsamt am Wallgarten stattfinden: "Diese zwei Stunden geben den Teilnehmern Kraft und Halt, es gibt immer wieder neue Themen", erklärte Hiltrud Strasburger: "Wirhoffen, dass mit der Alzheimer Gesellschaft viel bewirken können".

Heiko Grube kündigte in diesem Zusammenhang die Ausbildung von Demenzpartnern an. Auch soll die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsbüro ausgebaut werden.

"Ein sehr besonderes Thema. Es ist ganz, ganz toll, dass es in Melle ein ehrenamtliches Engagement auf diesem Gebiet gibt", urteilte Michael Weßler (CDU). Die Arbeit, die die Alzheimer Gesellschaft leiste, sei hauptamtlich nicht zu stemmen: "Umso höher ist es anzurechnen, dass das ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich gibt", äußerte sich der CDU-Sprecher.