Melle. . "2019 ist ein Jahr, in dem man von uns viel hören wird, da werden wir richtig was reißen", sagt Melles bekanntester Rapper SJ. Schritt eins: sein neues Video "9 mm".

"9 mm", SJ spricht es im Refrain Englisch aus – Nine Double M – ist ein Patronenkaliber und als solches ein Standard in amerikanischen Hip Hop Lyrics. Da hat immer irgendeiner "die Nine" in der Hand. Bei SJ geht es jedoch nicht um Waffen, Nine Double M steht für eine Ansage an die Konkurrenz, denn die "rappt die Hits von gestern". Klassischer Battle Style also: "Egal wie du rappst, ich mach es besser", spuckt SJ in Hochgeschwindigkeit.

Mit dem neuen Song erreicht der Bueraner mindestens das nächst höhere Level. Eigentlich überspringt er sogar eins. Was seine Technik, seinen Flow, anbelangt und die Inszenierung. Das Video bemüht zwar ein weiteres Mal den völlig kaputtgefilmten Topos "Rapper vor dicker Karre". Aus Gründen allerdings hier ohne leicht bekleidete Frauen, die rund um den Artist und seinen Flitzer twerken (mit dem Po wackeln). Produziert ist das Ganze aber in hochauflösendem 4K und auch in Sachen professionelle Umsetzung erklimmt der Clip neue Höhen.



Und das ist erst der Auftakt für 2019. Weiterhin auf dem Plan steht eine EP (Minialbum) mit acht oder neun Tracks drauf. Qualitätsstufe: "nur Bretter". Bei rund 50 Songs am Lager und etwa zehn weiteren in Entstehung ist die Auswahl groß. Der Mann ist eben nicht nur "Nachtaktiv", so der Titel eines Tracks nebst Video aus 2018, sondern schafft auch am Tage Reime ran, wenn die Arbeit bei Refratechnik in Buer Zeit lässt. "Wenn ich grad Bock hab" sogar ganz oldschool mit Stift und Papier.

Auf jeden Fall "schreib ich meine Texte immer noch selber, das ist das A und O", betont SJ. Wer sich wundert, dass dieser Umstand überhaupt der Erwähnung wert ist, hat eine romantisierte Vorstellung von all den real Rappern, die so wahnsinnig straße sind. Ghostwriter sind für Dr. Dre genau so Reim-Alltag wie für Kollegah.



Bei Ex-Puffy P. Diddy hieß es schon 2001 in "Bad Boy For Life“: „Don't worry if I write rhymes, I write cheques“ (Kümmere dich nicht darum, ob ich Texte schreibe, ich schreibe Schecks). Daran mag Amerikas Hip-Hop-Liebling Kendrick Lamar sich immer noch nicht gewöhnen: "A Rapper with a ghost writer? What the f... happened?" beschwert er sich in "King Kunta" (2015).



SJ, bürgerlich Sefer Imeraj, schreibt seinen Stoff also selbst und zwar möglichst so, dass schnell klar wird: "Okay, der Junge will rasieren." So formuliert er es beim Besuch in der Redaktion, wie er überhaupt eine ganz eigene Ausdrucksweise pflegt. Sprich: der Junge hat einen hervorragenden Slang drauf. Sehr entertaining. Seinen Rapstyle beschreibt er so: "Der Junge geht auf die Fresse." Über den neuen Song: "Der ist total Feierabend!" Feierabend für die anderen, versteht sich.



Anzeige Anzeige

SJ hingegen legt jetzt erst richtig los. Will professioneller arbeiten, strukturierter. Immer dabei: sein Manager Mustafa Bagsiz. Der taucht auf Songcovern auf, steht im Video rum. "Beste Kumpel seit acht Jahren" erklärt der Rapper, der oft von "wir" spricht, wo andere "ich" sagen würden, die ungewöhnliche Präsenz. Manche denken vermutlich, SJ wäre ein Duo mit Bagsiz als Produzent oder DJ oder so. Dabei ist er einfach nur der Mann im Hintergrund, der auch mal im Vordergrund steht.

Man hat auch ja auch mal was zu sagen mit 22

Weitere Projekte in Eins-Neun: Ein Feature mit Kumpel Blizzy aus Koblenz, vielleicht ein Boom Bap-Track, vielleicht beides. Oder ganz anders: Mal ein paar Storytelling-Nummern, man hat auch ja auch mal was zu sagen mit jetzt 22. Auf jeden Fall geht der Junge weiter auf die Fresse und lässt "die Straße brenn', wie es in "9 mm" heißt. Feierabend jetzt.