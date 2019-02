Auch Andreas Fischer übernimmt Verantwortung.

Melle Nach einwöchiger Spielpause empfängt Handball-Landesligist Eicken am Wochenende die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Im Kampf um den möglichen zweiten Relegationsplatz soll ein Sieg her. Vor schweren Aufgaben stehen in der Landesklasse die HSG beim Primus TV Georgsmarienhütte und Eicken II daheim gegen den Verfolger HSG Wagenfeld.