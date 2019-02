Meller unterstützen Suppenküche in Südafrika CC-Editor öffnen

Nach der Suppenausgabe erhalten die Bedürftigen von den ehrenamtlichen Helferinnnen (mit Haube) noch abgepackte Brotscheiben mit auf den Weg. Foto: Christoph Franken

Melle. Das Diakonische Werk und der Meller Verein "Friends of Partnership" unterstützen ab sofort ein Suppenküchen-Projekt für Bedürftige in der südafrikanischen Großstadt Durban. Eine Geldspende, mit der das Vorhaben sechs Monate lang finanziert werden kann, übergab jetzt Diakonie-Geschäftsführer Heiko Grube an Vertreter der Seaview Lutheran Church.