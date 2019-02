Melle. Andreas Klußmann und Thomas Wolter begegnen jedem mit Misstrauen. Das gehört zu ihrem Berufsalltag. Die beiden arbeiten als Detektive im Meller Modehaus Böckmann. Ein Job, der sie regelmäßig auch mit Bandenkriminalität konfrontiert. Meldet sich ein flauer Magen, beginnt die Diebesjagd.

Thomas Wolter vergleicht das Gefühl mit Verliebtsein. Schmetterlinge im Bauch. Der Körper sendet Signale aus, weil das Unterbewusstsein etwas Verdächtiges registriert hat. Hat nur jemand sein Handy in die Hosentasche gesteckt? Oder Ware in die Tasche, unter die Jacke? Adrenalin ströme in solchen Momenten aus, schildert Andreas Klußmann. Die beiden Detektive sind dann hellwach und noch fokussierter als eh schon. Die Jagd auf einen potenziellen Gauner ist eröffnet.

Klußmann nennt die Nationalität einiger Ladendiebe, weil sie in den vergangenen Jahren auch in einer Kleinstadt wie Melle zunehmend mit ausländischen Klau-Banden zu tun gehabt hätten. Mit organisierten Gruppen. Nach Angaben der Detektive kämen diese oft aus Georgien. Aber nicht nur. Auch aus Rumänien. Oder Nordafrika. Zwei Marokkaner, zu denen anfangs auch eine Deutsche gehört habe, hätten sie sogar einmal bis nach Varel verfolgt, wo dann der Zugriff durch die Polizei erfolgt sei. Die Bande soll allein beim Modehaus Böckmann innerhalb von zwei Wochen einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet haben.

"Stehlen ist wie zaubern"

Einsätze außerhalb des Geschäfts sind nicht ungewöhnlich. "Die Absprache unter organisierten Dieben findet im Freien statt", erklärt Wolter. Der 47-Jährige macht sich deshalb gerne draußen ein Bild, um etwa verdächtige Fahrzeuge auf dem Parkplatz zu erkennen. Außerdem fallen ihm "komisch angeordnete Personen" auf, die dann vielleicht auch noch zeitversetzt den Laden betreten. Einer prüfe, welche lohnenswerte Waren es gibt. Ein anderer delegiere per Handy. Im Geschäft selbst könne man dann nicht mehr erkennen, dass diese Menschen zusammengehören. "Wenn du sie beim Reingehen nicht erkennst, hast du fast keine Chance mehr." Dann seien die Diebe innerhalb von fünf Minuten mit prall gefüllten Taschen wieder raus. Mit präparierten Taschen, um die Diebstahlsicherung am Ausgang zu übergehen. "Stehlen ist wie zaubern", sagt Klußmann.

Im Modehaus Böckmann würden Diebe vor allem hochwertige Textilien bekannter Marken wie Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo Boss oder Wellensteyn ins Auge fassen. Allerdings greifen nicht nur Banden zu, sondern auch Einzeltäter. "Leider auch mal ein Stammkunde", sagt Klußmann. Diebe aus diesem Kreis würden das über Jahre aufgebaute Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern ausnutzen, meint Wolter. Aus seiner Sicht verursachen klauende Stammkunden das größte Minus bei der Inventur. Weil diese eben mehrmals die Woche zum Einkaufen kommen. Genaue Zahlen nennen die beiden jedoch nicht. Auch nicht, wie oft Mitarbeiter oder Angestellte erwischt werden. "Das Traurige an unserem Job ist, dass wir keinem trauen können."



Wer sind die beiden Detektive bei Böckmann? Ein früherer Marktleiter und ein ehemaliger Polizist Andreas Klußmann arbeitet seit dem Jahr 2012 als festangestellter Detektiv für das Modehaus Böckmann. Der gelernte Einzelhandelskaufmann war zuvor unter anderem Marktleiter in einem Lebensmittelladen, ehe er sich 1997 als Detektiv selbstständig machte. Schon in dieser Zeit sei er für Böckmann tätig gewesen, sagt der 51-Jährige. Heute gehören die Böckmann-Filialen in Melle, Rheine, Recke, Georgsmarienhütte, Bramsche und Lübbecke zu seinem Einsatzgebiet. Thomas Wolter führt als Selbstständiger eine Detektei in Minden und arbeitet seit dem Jahr 2014 tageweise in der Meller Böckmann-Filiale. Der 47-Jährige stammt aus Baden-Württemberg, wo er zehn Jahre als Polizist im Dienst war. Neben den Einsätzen im Einzelhandel gehören auch andere Arten von Ermittlungen und Observationen zu seinen Tätigkeiten. Beide Detektive wollen aus beruflichen Gründen unerkannt bleiben. Deshalb zeigen wir in diesem Artikel keine Fotos von den beiden.

Fernsehen. Wolter und Klußmann hadern mit dem Bild, das Sendungen wie "Die Trovatos" von Detektiven zeichnen. Zu klischeehaft, zu wenig realitätsbezogen. "Da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, wenn ich mit denen verglichen werde", wird Wolter sauer. In der Wirklichkeit reihe sich nicht Erfolg an Erfolg. "Man kann auch zwei oder drei Wochen ohne eine Feststellung haben", sagt der Mindener. "Seuchenwochen", nennt er eine solche Zeitspanne. Zu merken, etwas übersehen zu haben, könne einen auffressen. "Bis in die Nacht hinein." Dabei denkt Wolter nicht nur an seinen persönlichen Erfolg, sondern auch an die Angestellten seiner Auftraggeber: "Je weniger weg ist, je besser die Inventur ist, desto besser geht es dem Haus, desto sicherer sind die Arbeitsplätze."



Dutzende Perspektiven

Ihre Quote in Melle sei super, versichert Klußmann. In einem kleinen Kabuff haben sie quasi die gesamte Verkaufsfläche im Blick. Videokameras liefern ihnen Dutzende Perspektiven auf zwei Monitore. Mit einer Art Joystick können die Detektive schwenken und zoomen. Und natürlich sind sie auch im Laden unterwegs. Grummelt der Magen oder nehmen sie etwas Verdächtiges wahr, bleiben sie dran. Aber: "Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann sprechen wir die Person nicht an", sagt Klußmann. Lieber einmal länger warten. Denn die Erfahrung zeige, dass einmal erfolgreiche Diebe zurückkehren. Oder wie Klußmann es formuliert:

"Gute Tauben kommen wieder"

Haben Sie einen Ladendieb gefasst, müssen sich die beiden Detektive mitunter harsche Wort anhören. Diese reichten von der sexistischen Beleidigung bis zur Androhung von Gewalt. "Nazi" sei in solchen Fällen ein beliebtes Schimpfwort, erzählt Klußmann. Selbst angeblich taubstumme Trickdiebe wären dann plötzlich wieder bei Stimme, wie er einmal in Osnabrück erlebt habe. Körperliche Gewalt sei ihm indes noch nicht angetan worden. "Toi, toi, toi", sagt er und klopft auf den Schreibtisch. Wolter hingegen musste schon eine schmerzhafte Erfahrung machen:

Routine ist einer der größten Feinde – das hat Wolter einst schon bei der Polizei gelernt. An jenem Tag wurde der Spruch spürbar. Umgekehrte Fälle gibt es freilich auch. Die Aufmerksamkeit ist hoch, Verdächtige werden lange beobachtet und am Ende stellt sich die beobachtete Person als harmlos heraus. Vor allem kleine Kinder entpuppten sich oft als Fehlalarme heraus. Die Gesten und das Mienenspiel beim Suchen nach Mama oder Papa ähneln dem Verhalten von abcheckenden Ladendieben. "Da kann man schon mal eine halbe Stunde vergeuden", meint Wolter. Sicher könne er sich aber erst sein, wenn das Kind mit dem Spielzeug oder der Klamotte zu den Eltern rennt.

Spürsinn nach Feierabend

Weil die Detektive ihren Spürsinn nicht mit dem Feierabend verlieren, werden sie mitunter auch in ihrer Freizeit zum Ermittler. "Ich schaue dann nicht weg", meint Klußmann. Wenn er verdächtige Abläufe erkennt, hänge er sich dran:

Klußmann und Wolter sind Detektive durch und durch. "Man sollte eine charakterliche Reife haben und den Willen, Menschen kennen zu lernen", benennt der Mindener die Eigenschaften, die man in seinem Job mitbringen sollte. Nichts für Eigenbrötler. "Kabarettisten wären sicherlich gute Detektive", meint Wolter. Schließlich hätten diese ein feines Gespür für Gestik und Mimik. Sind Detektive aber auch gute Kabarettisten? "Ich glaube schon", sagt Klußmann und Wolter ergänzt: "Wir lachen uns stellenweise jedenfalls kaputt." Manchmal auch über richtig schusselige Langfinger: