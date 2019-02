Mit 20 für das Jupa in Melle wählbar? Klar doch

Melle. Auch im Alter von 20 können Jugendliche künftig in das Meller Jugendparlament gewählt werden. Eine richtig Entscheidung, findet unsere Kommentatorin

Zunehmende Politikverdrossenheit, mangelndes Interesse am politischen Geschehen und eine abnehmende Wahlbeteiligung: Diese Entwicklung bekommt auch Melle zu spüren. Vor diesem Hintergrund kann ein Jugendparlament ein deutliches Zeichen setzen, um junge Leute für das spannende Feld der Politik zu begeistern.

Seit dreieinhalb Jahren engagiert sich Melles Nachwuchs erfolgreich im Jupa; eine dritte Amtsperiode soll im Herbst eingeläutet werden – mit neuen und erfahrenen Mitgliedern. Mehrere von ihnen wollen sich weiterhin einbringen und wünschen eine Anhebung der Altersgrenze bei den zu wählenden Bewerbern auf 20. Das ist sinnvoll und logisch, denn somit kann sich das Engagement verlängern, was mehr Kontinuität bedeutet.

Der Sozialausschuss hat gut getan, diesem Wunsch zu folgen, entspricht er damit doch den guten Erfahrungen des Jupa. Ein Beharren auf eine Wählbarkeit von 18 Jahren hätte bei den Jugendlichen nur Unverständnis und Kopfschütteln ausgelöst und ihnen die Freude an der Politik verdorben. So aber fühlen sie sich ernst genommen und respektiert. Gut so!