17 Jahre lang war Dieter Bekkötter Brandmeister in Melle-Neuenkirchen. Zahlreiche Meilensteine hat er während dieser Zeit erlebt. Wieso er in die Verantwortung einfach so hineingewachsen ist und sie nun wieder abgegeben hat, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auf der Jahreshauptversammlung am ersten Januar-Wochenende hatte Bekkötter sein Amt offiziell an Mario Seppel abgegeben. Ortsbürgermeister bezeichnete Bekkötter im Rückblick auf die vergangenen 17 Jahre als "das Gesicht der Feuerwehr". Auch Alfred Reehuis, Mitglied des Ausschusses für Feuerwehr der Stadt Melle, betonte, dass Bekkötter immer im positiven Sinne für seine Ortsfeuerwehr gebrannt habe. In den Vordergrund drängen will sich der bald 58-Jährige aber auf keinen Fall. "Feuerwehr funktioniert nur als Team", stellt er klar. "Wir haben so gute Einsatzkräfte, die kann man fast ohne Führung laufen lassen", lobt er seine Kameraden".





Dennoch ist nicht zu übersehen, was Bekkötter in den vergangenen 48 Jahren für seine Ortsfeuerwehr geleistet hat. Mit zehn Jahren war er Gründungsmitglied bei der Jugendfeuerwehr, mit 18 trat er in die aktive Wehr ein. Danach stieg er immer weiter auf. Mit 28 wurde er Jugendwart, ehe er im Jahr 1992 zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt wurde. 2001 beriefen seine Kameraden ihn dann an vorderste Stelle. Während seiner Zeit als Ortsbrandmeister hat Dieter Bekkötter zahlreiche Meilensteine für seine Wehr gesetzt und erlebt. Dazu zählt nicht nur der Bau des neuen Feuerwehrhauses. "In dieser zeit haben wir quasi den gesamten Fuhrpark ausgetauscht", informiert der 58-Jährige. Auch größere Einsätze prägten seine Zeit.

Nicht nur in der Ausstattung hat sich die Feuerwehr Neuenkirchen in den Jahren Bekkötters Arbeit verändert. Auch die Art der Einsätze veränderte sich im Laufe der Zeit. Ein Grund dafür sind die Wetterextreme der vergangenen Jahre. Aber auch ein anderer Grund ist dafür entscheidend, erklärt der Feuerwehrmann.

Rauchmelder sind jedoch nicht nur Segen sondern auch ein Fluch zugleich. Die hohe Zahl an Fehlalarmen bereitet der Feuerwehr sorgen. Bekkötter vermutet, dass die mangelnde Wartung oder falsche Montage an Orten mit viel Rauch- und Dampfentwicklung Gründe dafür sind. "Aber wenn es die Brandmelder nicht gäbe, dann hätten die Feuer viel mehr Zeit, sich auszuweiten. Dann wird es böse", erklärt der 58-Jährige.

An sich habe sich die Arbeit der Feuerwehr nicht geändert, aber das Gerät ist schwerer geworden, größere Pumpen und größere Metallscheren, auch Hydraulischer Rettungssatz genannt, kommen zum Einsatz. Diese wiegen teils weit mehr als 20 Kilogramm. Eine Belastung für die Einsatzkräfte. "Als Brandmeister musst du bei einem Einsatz an das Wohl der Kollegen denken und Pausen verordnen", betont Bekkötter. "Als Führung der Wehr stehst du immer in der Schusslinie wenn etwas passiert." Zum Glück habe sich jedoch während seiner Zeit als Brandmeister nie jemand gravierend verletzt. "Früher gab es Autos, die konnte man fast mit der Papierschere durchschneiden", sagt der 58-Jährige. Heute würden viel hochwertigere Stähle verbaut. "Dazu kommen Airbags. Die bieten ein riesiges Gefahrenpotenzial für die Einsatzkräfte", erklärt der Feuerwehrmann.





Auch deshalb muss Bekkötter sich jetzt erst wieder reinfinden in die normale Arbeit eines Feuerwehrmannes. Denn das Ende seiner Zeit als Brandmeister soll nicht heißen, dass er den Dienst komplett quittiert. "Ich wollte einfach meine Zeit als Brandmeister nicht bis zum Ende ausreizen", sagt Bekkötter. Es sei an der Zeit gewesen, dass frische Kräfte das Ruder übernehmen.

Für die Zukunft sieht er seine Wehr gut aufgestellt. Entgegen dem bundesweiten Trend habe die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen eine überdurchschnittlich starke Nachwuchsabteilung mit derzeit 26 Jugendlichen. Auch die aktive Einsatzabteilung stehe so gut da wie noch nie. 52 Feuerwehrleute sind es aktuell. Sehr stolz ist Bekkötter auch auf den großen Teil an fördernden Mitgliedern.