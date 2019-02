Melle. Der SC Melle lädt ein zum Radeln für den guten Zweck. Auch Nichtvereinsmitglieder können sich am Sonntag beim Indoor-Cycling-Marathon für ihre eigene Gesundheit und vor allem für artenreiche Waldlandschaften im Grönegau abstrampeln.

Der SCM bietet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein Acht-Stunden-Programm auf seinen stationären Cycling-Geräten im Sportzentrum Mellaktiv, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 7a, an. Interessierte können sich für acht aufeinander folgende einstündige Kurse von zehn bis 18 Uhr eintragen. Die jeweiligen Stundenthemen sind, in der Reihenfolge: Around the world, „2 hills trouble“, Musik aus Ost und West, Happy hills, Hymnen, Let`s rock, Jump to the 80’s und „Der letzte Anstieg“.

Die Meller sollen mit dem Indoor-Cycling-Marathon motiviert werden, etwas für ihre Gesundheit und gleichzeitig für eine gute Umwelt im Grönegau zu tun. Kooperationspartner sind das Umweltbüro Melle, die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) und die Meller Baumschule Jurgelucks. Anlass für die Aktion ist die Wanderausstellung „Neue Chancen für die Natur“ im Zuge der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“, die derzeit in Melle Station macht und noch bis zum 11. Februar im Mellaktiv zu sehen ist.

Unterstützung für das Kellenberg-Projekt

Und so wird aus dem sportlichen Engagement für den eigenen Körper auch ein Beitrag für ein grüneres Melle: Die Teilnehmer zahlen keine Startgebühr, freiwillige Spenden für das Kellenberg-Projekt sind jedoch erwünscht. Um die Artenvielfalt der Waldlandschaft Kellenberg in Melle, die seltenen Vögeln Lebensraum bietet, zu sichern und zu entwickeln, hat die SON ein Maßnahmenbündel geschnürt. Viele Partner beteiligen sich. Auch die Baumschule Jurgelucks, die je 20 gefahrene Stunden beim Radmarathon einen etwa 1,50 Meter hohen Baum spendet.

Überdies werden am Radeltag freiwillige Helfer für den Aktionstag am 16. März gesucht, an dem der an diesem Sonntag erradelte grüne Beitrag in die Tat umgesetzt wird. Die gespendeten Bäume werden gepflanzt und mit Schutzzaun versehen, Steine werden verlegt. „Wir versuchen, am Sonntag ordentlich Arbeitskraft zusammenzutrommeln. Auch viele SCM-Trainer sind am 16. März dabei“, erzählt Nicole Vodde, Leiterin des SCM-Sportzentrums.

Je Cycling-Stunde sind 18 Plätze zu vergeben. Es gibt eine Anmeldeliste im Mellaktiv, die zur Wochenmitte zu etwa zwei Dritteln gefüllt war. „Für jede Stunde sind noch ein paar Plätze frei“, wirbt Vodde um weitere radelnde Engagierte – auch Nichtvereinsmitglieder sind ausdrücklich willkommen. Wer sich einen sicheren Startplatz ergattern will, meldet sich vorab im Mellaktiv (Telefon 05422/958033) an. Kurzentschlossene können auch am Sonntag vorbeischauen – und spontan mitmachen, wenn ein Rad frei ist. Für Snacks wird gesorgt.