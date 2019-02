Melle. Der Wunsch der Jugend ist der Politik Befehl: Nach einer äußerst ausführlichen Diskussion stimmten die Mitglieder des Sozialausschusses einem Antrag des Jugendparlaments zu, Teile der Wahlordnung zu ändern.

"Die Altersgrenze der wählbaren Jugendlichen sollte auf 20 angehoben werden, um somit mehr Jugendlichen die Wahl zu ermöglichen und die Handlungsfähigkeit zu erhalten", begründete Tanja Werges den Antrag des Jugendparlaments (Jupa). Vorgeschlagen wurde außerdem, allen Jupa-Mitgliedern einen Gutschein über 15 Euro zur Deckung der Fahrtkosten auszustellen, nachdem die Freizeitkarte nicht mehr angeboten wird: "Als Zeichen der Wertschätzung", betonte die Jugendpflegerin.

Logische Anpassung

Für die SPD-Fraktion sicherte Jutta Dettmann die Unterstützung zu: "Die Anhebung der Altersgrenze ist eine logische Anpassung und dient dazu, Anreize zu schaffen, um im Jupa mitzuarbeiten".

Anders die Auffassung der Grünen. Deren Sprecherin Ursula Buermeyer gab zu bedenken, dass die Amtszeit bei einer möglichen Anhebung bis zu einem Alter von 22 dauern könne und damit ein Konflikt zu anderen Jugendorganisationen entstehe: "Wir haben bewusst ein Beteiligungsstruktur geschaffen, um Jugendlichen eine Plattform zu bieten, während der Schulzeit politisch tätig zu werden. Sind die Jugendlichen aber bereits 22 Jahre alt, könnte dies in Konkurrenz zu anderen Gremien, wie zum Beispiel einem Ortsrat oder der Jugendorganisation einer Partei stehen", erklärte Ursula Buermeyer, verbunden mit dem Hinweis, dass ihre Fraktion den übrigen Änderungswünschen zustimme werde.

Umfangreiche Altersstruktur

"Es spricht nichts dagegen, eine umfangreichere Altersstruktur zuzulassen. Warum sollte man nicht mit 20 für das Jupa kandidieren? Bevor die Bereitschaft mitzuwirken abnimmt, sollten wir die Altersgrenze erweitern und den Antrag so wie er vorliegt unterstützen", entgegnete Uschi Thöle-Ehlhardt (UWG).

"Was spricht denn dagegen, sich sowohl im Jupa als auch im Ortsrat zu engagieren", fragte Michael Weßler (CDU), was Tanja Werges mit dem Hinweis erwiderte, dass die Satzung des Jupa eine Parallelität ausschließe. "Alle Argumente sind gut nachvollziehbar. Wir sollten uns mit dem Jupa zusammensetzen, um einen Kompromiss zu finden", schlug Malte Stakowski (CDU) vor. Und Konrad Tönsing ergänzte, dass man den Jugendlichen die Möglichkeit geben sollten, sowohl im Jupa als auch in einem anderen Gremium mitzuwirken. Dazu müsste die Satzung geändert werden.

Allerdings: Die Zeit drängt, denn für die bevorstehende Wahl des Jupa, zu der die Jugendlichen Anfang Juni angeschrieben werden, ist ein Ratsbeschluss nötig, gab Tanja Werges zu bedenken.

Nicht schwarz oder weiß

"Wir haben gemerkt, dass wir viel mehr schaffen, wenn die Altersspanne größer ist", meldete sich Lina Hülsmann vom Jupa zu Wort. Einheitliches Meinungsbild des Jupa sei eine Anhebung der Altersgrenze.

"Es gibt nicht schwarz oder weiß. Der Lebensbezug eines 14-Jährigen ist anders als der eines 20-Jährigen", meinte Heiko Grube. Der Ausschussvorsitzende regte an, den Argumenten des Jupa zu folgen und mit einem Votum des Ausschusses ein Signal zu setzen, dass die Jugendlichen gehört und ernst genommen werden.

"Wir haben die Stimme des Jupa gehört und sollten uns auf das verlassen, was die Leute sagen, die damit täglich zu tun haben", fügte Herla Wendelin-Feindt (CDU) an, ehe der Ausschuss bei zwei Enthaltungen dem Antrag des Jupa zustimmte.