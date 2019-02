Melle. 75 Prozent aller Meller haben eine Kontoverbindung zur Sparkasse Melle: Das ist unter den niedersächsischen Sparkassen mit deutlichem Abstand Platz 1. Aber während des Jahresbilanzpressegesprächs hatten die Vorstände Frank Finkmann und Josef Theißing noch weitere aus ihrer Sicht erfreuliche Zahlen parat. So stieg die Bilanzsumme auf 1,3 Mrd Euro. "Das machen wir mit 46000 Einwohnern", hob Finkmann nicht ohne Stolz hervor.

Da wundert auch die hohe Zahl der Konten nicht: Es gibt bei der Sparkasse in Melle 34499 Privatgirokonten und 3812 Geschäftsgirokonten. 60 Prozent davon werden online geführt.

Außerdem stieg das Volumen an Kundenkrediten erstmals auf über eine Mrd. Euro. "Investitionen der Unternehmen und der Wohnungsbau treiben das Wachstum, das um 3,6 Prozent zulegte", berichtete Finkmann. So steigerten sich die Kreditzusagen für Betriebe um fast sieben Prozent und für den Wohnungsbau um rund fünf Prozent. "Firmen wollen investieren, Arbeitsplätze schaffen oder erhalten", waren sich die beiden Vorstandsmitglieder einig.

Das zeigt sich auch beim nach wie vor boomenden Wohnungsbau: Der starke heimische Mittelstand schaffe lukrative Jobs für Menschen, die gerne in Melle bauen möchten. Hinzu kommen nach Angaben der beiden Vorstandsmitglieder zahlreiche junge Menschen aus dem Stadtgebiet, die sich ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollten. "Was aber fehlt ist Bauland", hob Finkmann hervor. Die Leute würden nicht ewig auf einen Bauplatz in Melle warten, sondern dann im Umland oder ganz woanders bauen. "Beispielsweise am Studienort", wusste der Banker zu berichten. Allein für die private Baufinanzierung stellte die Sparkasse im abgelaufenen Jahr 75 Mio Euro Kreditzusagen zur Verfügung. Rechnet man gewerbliche Bauten mit ein, waren es 106,6 Mio Euro. "Aber es fehlen auch Gewerbegrundstücke im Stadtgebiet", mahnte Theißing.

Dazu kommen Kredite aller Art an Privatpersonen und Unternehmen: Dann beträgt die Kreditsumme insgesamt 211 Mio Euro.

Dem Immobilienumsatz der Sparkasse bescheinigten die beiden Vorstände ein hohes Niveau: Es sind 64 Objekte mit einer Kaufsumme von insgesamt 12,8 Mio Euro veräußert worden. "Bausparen war lange Zeit ein stiefmütterlich behandeltes Produkt, aber inzwischen sichern sich viele das extrem niedrige Zinsniveau durch einen Bausparvertrag", erklärte Theißing.

Richtig freuen können sich die beiden, wenn es um die 14 Existenzgründer geht, die ihr Institut mit Kreditmitteln und Beratung begleitet hat. Es geht dabei um Dienstleistung (4), Handwerk (4), Freiberufler (4) und Handel (2). "Es wurden 60 Arbeitsplätze geschaffen und die Betriebe laufen", betonte Finkmann.

Er sprach mit Blick auf Aktien von einem "erneut starken Wertpapiergeschäft". So hätten die Sparkassen-Kunden in 2018 für über 127 Mio Euro mit Aktien, Schuldverschreibungen und Fonds gehandelt. Es gebe einen Bestand von 350 Mio Euro in den Wertpapier- und Fondsdepots. "Wir haben eine breite Palette und es lohnt sich, regelmäßig einen bestimmten Betrag in Wertpapieren anzulegen", riet Theißing.

Die Digitalisierung müsse aus Sicht ihrer Sparkasse mehr sein als nur gutes Online-Banking, der elektronische Kontoauszug oder die Testsieger-App. "Wer erfolgreich sein will, muss die Menschen gewinnen, das gilt für Kunden ebenso wie für die eigenen rund 250 Mitarbeiter", machte Finkmann deutlich.

Er ging dann auf das Auslandsgeschäft ein, dass bei den hiesigen mittelständischen Unternehmen einen hohen Stellenwert besitze. Zur Bündelung der vorhandenen Kompetenzen wird eine zentrale Stelle bei der Sparkasse Osnabrück gemeinsam mit den Sparkassen Emsland, der Sparkasse Bersenbrück und der Sparkasse Melle geschaffen, die im Frühjahr ihre Arbeit aufnimmt. Aus Melle wechselt ein Mitarbeiter in das neue Kompetenzzentrum. "Innerhalb der niedersächsischen Sparkassen ist das ein Pilotprojekt", sagte Finkmann.

4,2 Mio Euro muss die Sparasse Melle innerhalb des Haftungsverbundes für die in Schieflage geratene NordLB beisteuern. Das sei ärgerlich, belaste die Geschäftstätigkeit in Melle aber in keiner Weise, da rechtzeitig Vorsorge getroffen worden sei", so Finkmann. Und: Die Sparkassenfamilie habe damit eine Belastungsprobe bestanden.