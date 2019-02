Melle Vor einigen Tagen hat in Melle zum ersten Mal ein Lehrgang in der Kampfkunst „Modern Arnis“ stattgefunden. Der überregional bekannte Modern-Arnis-Lehrer André Dawson aus Paderborn (5. Dan Modern Arnis) unterrichtete beim Verein Budokai über mehrere Stunden die Themenbereiche Selbstverteidigung und Entwaffnungen.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf die realitätsnahe Anwendung der Prinzipien des Modern Arnis gelegt. André Dawson zeigte dabei auch verschiedene alternative Eingänge in die erste Entwaffnungsserie. Kontaktübungen mit Poolnudeln und ein Chaostraining, das in verschiedenen Stufen verlief, rundeten den Lehrgang ab.

Modern Arnis ist eine moderne Variante der jahrhundertealten philippinischen Kampfkünste und im Deutschen Arnis Verband (DAV) organisiert. Im Training wird von Beginn an mit Stöcken trainiert. Es werden Einzel- und Doppelstocktechniken geübt, aber auch waffenlose Techniken kommen nicht zu kurz. Zusätzliche Hebel-, Wurf- und Nerventechniken machen Modern Arnis zu einer umfassenden Kampfkunst.

Alle gelernten Techniken können auch auf alltägliche Gegenstände, zum Beispiel einen Kugelschreiber, übertragen werden – ein Vorteil, durch den Modern Arnis sehr effektiv zur Selbstverteidigung gegen bewaffnete und unbewaffnete Angriffe eingesetzt werden kann. Modern Arnis schult nicht nur die Reflexe, sondern auch Koordination und Schnelligkeit.

Die philippinische Kampfkunst wird zunächst jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr im Verein Budokai Melle trainiert und eignet sich für Kampfkunst-Neulinge ebenso wie für erfahrene Sporttreibende. Wer Interesse am Modern Arnis hat, kann jederzeit ein Probetraining vereinbaren. Mehr Informationen unter der Telefonnummer 0542241340 und per E-Mail an: info@budokai-melle.de. pm