Keimfrei ist das Programm von Ingo Börchers. Foto: Universum

Bünde Wenn man bekennender Hypochonder und multitaskingfähig ist, kann man vor allem eins: vor mehreren Krankheiten gleichzeitig Angst haben. So wie Ingo Börchers. Er wäscht sich täglich mehrmals die Hände. Wenn nicht mit Seife, so doch in Unschuld – am Donnerstag, 14. Februar, in seinem Kabarettprogramm „Ferien auf Sagrotan“ ab 20 Uhr im Universum Bünde.