Melle. Das neue Konzept von "VVO on tour" traf auf ein begeistertes Publikum. Begeisterung auch beim Verein "Melle vernetzt", denn er profitiert vom Erlös.

Es war Neuland, das der Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück (VVO) in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Osnabrück im November betreten hat: Erstmals wurde das traditionsreiche Wohltätigkeitskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen nicht an angestammter Stelle in der Osnabrück-Halle, sondern im Forum in Melle veranstaltet. Und in Melle bleibt auch der Erlös. Stattliche 3000 Euro hat das Benefizkonzert erbracht, von dem jetzt der gemeinnützige Verein "Melle vernetzt" profitiert.

"Es ist ein Experiment, das VVO und Polizei wagen wollten, denn der VVO ist nicht nur in Osnabrück, sondern auch in den Städten und Gemeinden des Landkreises aktiv", betonte VVO-Vorsitzender Felix Osterheider: "Das Newcomer-Format ist in Melle auf ein begeistertes Publikum gestoßen, das eine begeisternde Musik erleben konnte. Wir sind froh, dass wir es gewagt haben, Osnabrück zu verlassen", äußerte sich der Vorsitzende. Zwar hätten sich die Veranstalter mehr Zuhörer gewünscht, aber daraus habe man seine Lehren gezogen. Der VVO bedankte sich dafür, in Melle als größte Stadt im Landkreis zu Gast gewesen sein zu dürfen.

Mit dem Erlös unterstützen VVO und die Polizeidirektion die Arbeit des Vereins "Melle vernetzt". Er ist seit zehn Jahren tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, Meller Schulen eine anerkannte und nachhaltige Sucht- und Gewaltprävention zu ermöglichen. Mehrere Projekte hat der Verein schon in die Wege geleitet. Aktuell ermöglicht der Verein ein Projekt der Sucht- und Gewaltprävention an der IGS, das gestaffelt nach Jahrgängen in den Jahrgangsstufen fünf bis elf angeboten wird, berichtete Vorsitzende Birute Rosemann.

"Es freut uns total, dass die Spende unseren Schülern zugute kommt", bedankte sich Kerstin Lemke: "Das ist wirklich eine geniale Sache, etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren", schwärmte die Schulleiterin angesichts des Erlöses von 3000 Euro, der nun die in die Präventionsarbeit fließen kann. Langfristiges Ziel sei es, die Sucht- und Gewaltprävention in allen Klassen der IGS anbieten zu können.

"Starke Kinder und starke Jugendliche sind unsere Zukunft. Wenn die Polizei nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, sie zu stärken, kann das nur im Sinne der Gesellschaft und der Polizei sein", ergänzte der Leiter der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann. Diesen Faden nahm der Geschäftsführer des VVO, Rüdiger Kuhlmann, gerne auf, der von einem gut funktionierenden Zusammenspiel von VVO und der Polizei sprach. Das Konzert des Polizeiorchesters sei ein gelungener Werbefaktor für die Polizei und das Projekt in Melle "sehr geeignet".

Neben Kerstin Lemke und Birute Rosemann bedankte sich auch Sabine von Richthofen, Schirmherrin von "Melle vernetzt", für die Spende, diene das Geld doch dazu, einen "Leuchtturm in der Gesellschaft" zu unterstützen, was dazu diene, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken, damit sie sich gegen Gewalt zur Wehr setzen können: "Und dies vor dem Hintergrund, das die Arbeit ausschließlich vom Ehrenamt getragen wird". Diesem Dank schloss sich auch der Vorsitzende des Schülerrates, Johannes Martin an.