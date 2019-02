Bad Oeynhausen Im Rahmen der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ stellt Ekaterina Litvintseva am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr in der Wandelhalle ihr Programm „Kaleidoskop der Gefühle – Sturmsonate und symphonische Etüden“ vor.

Scheinbar unendliche Weite, kalte, klare Winter und beeindruckende Farbpracht im Sommer – so erlebte Ekaterina Litvintseva ihre Kindheit und Jugend zwischen Eismeer und Tundra am nördlichen Polarkreis. Dieses Leben hat ihren Sinn für Klarheit und Farben am Klavier geprägt. Davon legt sie bei ihrem Auftritt in Bad Oeynhausen Zeugnis ab, wenn sie Stücke von Beethoven, Schubert, Chopin und Schumann spielt, Werke von vier der größten Komponisten klassischer Musik.

Das Konzert wird mit der „Sturmsonate“ von Beethoven eröffnet, einem mysteriösen Fantasiegebilde. Der Schlüssel zu dieser Sonate soll laut Beethovens Biograf Schindler in Shakespeares „Sturm“ zu suchen sein. Die darauf folgenden „Drei Klavierstücke“ D 946 von Schubert erzählen von den emotionalen Befindlichkeiten des Komponisten. Im Gegensatz zu den beiden Werken steht Chopins dritte Ballade, die sich durch ihre lichte Stimmung unterscheidet.

Das Konzert wird abgerundet durch die „Symphonische Etüden“ von Schumann. Dazu äußerte sich der Komponist: „Das Objekt soll zwar immer fest vor einem liegen, aber das Glas, mit dem man es ansieht, kann ein verschieden gefärbtes sein – ähnlich wie es aus buntem Glase zusammengesetzte Scheiben gibt, wodurch die Gegend jetzt rosarot wie im Abendglanz, jetzt golden wie an einem Sonnenmorgen erscheint.“

Ekaterina Litvintseva wurde 1986 in Magadan (Russland) geboren und erhielt dort ihre erste musikalische Ausbildung. Schon mit 16 Jahren studierte sie in Moskau, später in Köln sowie in Würzburg. Sie trat in namhaften Konzertsälen auf, darunter Bremer Glocke, Hamburger Musikhalle, Konzerthaus Berlin, Beethovenhalle Bonn. Ekaterina hat vier CDs eingespielt: Klavierkonzerte von Mozart und Chopin, Klavierwerke des jungen und späteren Rachmaninow.

Tickets für 25 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 057311300, sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Abendkasse ist ab einer halben Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Jugendliche unter 18 Jahren haben kostenfreien Eintritt.