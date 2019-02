Zum 23. und 24. Februar lädt das Blasorchester Borgloh wieder zu „Das Konzert“ in die Sporthalle in Borgloh an der Schulstraße ein.

Borgloh Bei dem Konzert präsentieren die Borgloher Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Stefan Pohlmann ihr neues Programm für 2019, bei dem erstmals auch das Publikum mitbestimmen durfte: Die Aktion „Wünsch dir was...“ startete beim Herbstkonzert des Jugendblasorchesters und fand großen Anklang.

Zahlreiche Musikwünsche gingen per Stimmzettel oder per E-Mail bei den Borgloher Musikern ein, und die meistgewünschten Stücke werden sie nun auf ihrem Konzert spielen: So erklingt zum Beispiel die flotte Polka „Pfeffer und Salz“, die zu den Top Drei der Wünsche gehörte.

Satter Big-Band-Sound

Welche Einsendungen weiterhin aufgeführt werden, wird an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten – nur so viel: Die Vielfalt und Bandbreite ist sehr groß. Gern gesehene Gäste auf den Borgloher Konzerten sind immer wieder die Sänger der Waldbühne Kloster Oesede, die in diesem Jahr die Gesangsparts beim Soundtrack des Disney-Films „Der Glöckner von Notre Dame“ übernehmen werden.

Osteuropäische Folklore modern interpretiert mit zahlreichen Instrumentalsolos bietet der „Balkan Dance“. Beim „Groove Merchant“ werden besonders Freunde von satten Bigband-Sounds die Ohren spitzen. Auch die Minis des Blasorchesters werden das Konzert mit einem Auftritt bereichern.

Erstmals VIP-Tickets

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro (Samstag) und acht Euro (Sonntag) bei den Vorverkaufsstellen Raiffeisen Heggemann in Borgloh, Blumen Rahe in Wellendorf, per E-Mail unter info@blasorchester-borgloh.de und bei den Musikern erhältlich. Erstmals wird für den Sonntag ein sogenanntes VIP-Ticket für zwölf Euro angeboten, das neben dem Eintritt auch ein Stück Kuchen und zwei Tassen Kaffee beinhaltet. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Das Konzert beginnt am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Nach dem Konzert am Samstag findet ab etwa 22.30 Uhr eine After-Show-Party statt, am Sonntag ist ab 15 Uhr Kaffeetafel.