Oldendorf.. Mit einem 8:8-Unentschieden verpasst die dritte Tischtennis-Männermannschaft der SV Oldendorf hauchdünn den Anschlusssieg im Kampf um den Klassenerhalt der 1. Bezirksklasse. Oldendorf II hat unterdessen gegen starke Nordhorner das Nachsehen.

Herren, Bezirksliga

SV Vorwärts Nordhorn - SV Oldendorf II 9:6

Im Bezirksligaklassiker gegen Vorwärts Nordhorn fanden die SVO-Männer erst spät ins Spiel und gerieten frühzeitig mit 2:6 in Rückstand. Trotz kämpferischer Topleistungen und auch einer spielerischen Steigerung gelang es der Oldendorfer Mannschaft nicht, diesen Rückstand wieder wettzumachen. Schlussendlich musste man sich nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 6:9 geschlagen geben. Trotz der ärgerlichen Niederlage gilt es für die SVO-Männer, positiv in die Zukunft zu blicken. Am kommenden Wochenende stehen mit Niedermark und Dissen zwei machbare Spiele auf dem Plan, die man unbedingt gewinnen will, um den Mittelfeldplatz in der Tabelle zu verteidigen. SVO-Punkte: Mattis Wittenbrock/Niklas Eickhoff, Olaf Klamer/Dieter Imbrock (1), Christoph Lührmann/Stefan Holtmeyer, Wittenbrock, Klamer (2), Eickhoff (1), Lührmann, Holtmeyer (2), Imbrock.

1. Bezirksklasse

Spvg. Fürstenau - SV Oldendorf III 8:8

Trotz guter Leistungen im Spiel gegen die Spvg. Fürstenau gelang es der dritten Herrenmannschaft der SV Oldendorf nicht, das zuvor gesetzte Ziel zu erreichen und einen Sieg zu ergattern. Nach durchwachsenem Start fanden die SVO-Männer immer besser ins Spiel. Es entwickelte sich eine hochspannende Partie auf Augenhöhe. Beim Zwischenstand von 8:5 für die Oldendorfer fehlten letztlich jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit und das Quäntchen Glück, um den Deckel drauf zu machen. Schlussendlich musste man sich mit einem 8:8-Remis zufriedengeben. Die Dritte rangiert nun weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz und gerät allmählich unter Zugzwang, endlich die nächsten Siege zu sammeln, um den Abstieg doch noch zu verhindern. SVO-Punkte: Stefan Holtmeyer/Uwe Henschen (1), Bastian Althoff/Raphael Fürmeier, Dieter Imbrock/Andreas Diekmann, Holtmeyer (2), Imbrock (1), Althoff (1), Fürmeier (2), Henschen, Diekmann (1).