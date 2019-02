Buer.. Nach einem Dämpfer zum Rückrundenstart sind die Bezirksklassen-Volleyballerinnen des SuS Buer wieder in der Erfolgsspur. Sie gewannen zuletzt das Auswärtsspiel beim VfR Voxtrup mit 3:1.

In Bestbesetzung wollten Buers Volleyballerinnen ihre Siege aus der Hinrunde in zwei Heimspielen gegen den TV Schledehausen III und den TV Georgsmarienhütte wiederholen. Aber die Rückrunde startete mit einem Rückschlag für SuS: Beide Partien wurden klar mit 0:3 verloren. Im Auswärtsspiel gegen den VfR Voxtrup kehrte der Erfolg dann mit einem 3:1-Sieg zurück. Nach fünf Siegen aus zehn Spielen belegt Buer derzeit Tabellenplatz vier.

Bezirksklasse Süd

SuS Buer – TV Schledehausen III 0:3 (8:25; 17:25; 15:25)

In der gut besuchten Beckerskamphalle spielte Bissendorf groß auf und zeigte über die gesamte Spielzeit einen fehlerfreien und druckvollen Auftritt, dem die Gastgeber nichts entgegenzusetzen hatten. Die Fehlerquote des SuS war zu hoch, und das Spiel wurde deutlich mit 0:3 verloren.

SuS Buer – TV Georgsmarienhütte II 0:3 (21:25; 23:25; 13:25)

Im zweiten Spiel gegen Georgsmarienhütte waren die ersten beiden Sätze sehr ausgeglichen. Phasenweise zeigten die Gastgeber ihre Stärken mit guten Aufschlägen und ideenreichem Angriffsspiel. Zum Satzende schlichen sich jedoch wieder zu viele Fehler in Buers Annahme- und Aufbauspiel ein und damit fehlten die entscheidenden Punkte zum Satzgewinn. Der letzte Satz war dann eine klare Angelegenheit für den Gast.

SuS: K. Aufdemkampe, D. Bäunker, C. Bahr, M. Borgmeyer, S. Burchert, J. Droste, K. Fronzek, A. Klement, M. Metting, D. Molkenthin, R. Mönter, C. Wiete

VfR Voxtrup – SuS Buer 1:3 (25:19; 17:25; 20:25; 21:25)

Zum Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Voxtrup stand nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Dafür löste das kleine Team mit nur sieben Spielerinnen die Aufgabe des Tages sehr gut. Der erste Satz wurde zwar noch nicht mit der notwendigen Entschlossenheit angegangen und deshalb mit 19:25 verloren. Danach gab Buer jedoch Gas und gewann die Sätze zwei und drei sicher mit 25:17 und 25:20. Im vierten Satz ließen es die Grönegauerinnen zunächst zu locker angehen. Schnell führte der VfR mit 18:11 und später mit 21:14. Doch zwei gute Aufschlagserien von Johanna Droste und Rebecca Mönter sorgten für die Wende. Das Team wollte auf keinen Fall in den Tiebreak und einen Punkt abgeben. So war es neben den guten Aufschlägen Sarah Burchert, die in der Schlussphase im stärker wurde und viele erfolgreiche Angriffe abschloss. So wurde der vierte Satz noch mit 25:21 zum 3:1-Sieg gewonnen.

SuS: K. Aufdemkampe, D. Bäunker, M. Borgmeyer, S. Burchert, J. Droste, D. Molkenthin, R. Mönter.