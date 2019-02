Neuenkirchen.. Ein Rückblick auf 2018 und ein Ausblick auf die Aktivitäten im neuen Jahr bestimmten den Verlauf der Jahreshauptversammlung des Rassegeflügelzuchtvereins Neuenkirchen.

Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Werner Möllersmann und einem Rückblick auf das vergangene Zuchtjahr gab es einen Ausblick auf 2019. Die Ringbestellungen lagen auf dem Niveau der Vorjahre. Der Verein hat auf der Orts-, auf der Kreisschau und auf der Junggeflügelschau in Hannover sehr gutes Tiermaterial präsentiert. Die besonders erfolgreichen Züchter Gernot Teubner (zweimal deutscher Meistertitel auf der Rasse „Mechelner“ in den Farbschlägen weiß und gesperbert) und Waldemar Müller (deutscher Meistertitel auf der Rasse „Barnevelder“, schwarz) wurden von Werner Möllersmann mit einem Präsent geehrt. Hinzu kam das gute Abschneiden der Jungzüchterin Mia Kleine-Böse, die auf der Junggeflügelschau in Hannover mit einem Bundesleistungspreis auf „Zwerg-Plymouth-Rocks“, braungebändert, ausgezeichnet wurde.

Gernot Teubner wurde mit der goldenen Ehrennadel, Dennis Niesemeyer und Torsten Tegelhütter mit der silbernen Ehrennadel des Landesverbandes Westfalen-Lippe geehrt. Werner Möllersmann bedankte sich nochmals bei den Züchtern und freute sich, über die positive Darstellung des Vereins über die Meller Stadtgrenzen hinaus.

Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender und Ausstellungsleiter: Werner Möllersmann, zweiter Vorsitzender: Dennis Niesemeyer, erste Schriftführerin: Doris Tegelhütter, erster Kassierer: Franz Thöle, Jugendwart: Torsten Tegelhütter und Ringwart: Gernot Teubner.

Für das lajfende Jahr schmiedete der Verein schon eifrig Pläne. So werden die Geflügelzüchter auch in diesem Jahr wieder aktiv am Ortsleben teilnehmen. Sie werden sich an der Müllsammelaktion und am Weihnachtsmarkt beteiligen. Das neu eingerichtete Netzwerk „Wir für Neuenkirchen“ möchten die Züchter aktiv mit unterstützen. Geplant ist zudem ein gemütlicher Grillabend mit allen Mitgliedern, der in diesem Jahr mit einer Planwagenfahrt eingeleitet werden soll.

In Betracht kommt zudem zusammen mit Mitgliedern eines anderen Ortsvereins eine Tagesfahrt. Konkretes wird auf den nächsten Versammlungen besprochen. Werner Möllersmann wies nochmals auf die Wichtigkeit zur Einhaltung der Impftermine hin. Im letzten Jahr waren alle Mitglieder verlässlich zu Stelle. Dies möge auch unbedingt in 2019 so weitergeführt werden.

Abschließend äußerte Werner Möllersmann den Wunsch, dass die Monatsversammlungen auch weiterhin so gut besucht werden. Die Versammlungen finden jeweils am ersten Freitag des Monats um 20 Uhr im Vereinslokal „Zum Auerhahn“ in Küingdorf statt.