Melle. Auf der A30 ist es am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Melle-Ost und Melle-Riemsloh zu einem Unfall mit mehreren Autos und einem Lkw gekommen. Ein Auto geriet in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Nach 22 Uhr kam es zu dem Unglück auf der A30 in Richtung Hannover. Mindestens sechs Autos und ein Lkw sollen in die Karambolage verwickelt worden sein, berichtete ein Beamter der Autobahnpolizei Bramsche auf Anfrage. Dabei geriet ein Auto in Brand. Dennoch sei niemand verletzt worden, versicherte der Beamte. Der Unfallhergang ist auch am frühen Mittwochmorgen noch unklar.

Die A30 in Richtung Niederlande musste bis 0.32 Uhr gesperrt werden, in Fahrtrichtung Hannover sogar noch länger. „Da steht alles kreuz und quer, es ist ein einziges Trümmerfeld“, sagte der Autobahnpolizist am späten Dienstagabend. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Melle-Ost ab.

Die Feuerwehr musste sich nicht nur um den Autobrand kümmern. Zudem seien Betriebsstoffe ausgelaufen, offenbar auch ins Erdreich. Die Autobahnmeisterei habe mit „dem großen Aufräumen“ begonnen, so der Beamte.