Langer Atem zahlt sich auch für Melle aus

Melle/Durban.. Den Zustand des gemeinsamen Hilfsprojektes zwischen Melle und Südafrika kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Kuddelmuddel: So lässt sich am besten die Kommunikation zwischen den Projektpartnern in Melle und Südafrika beschreiben. Das räumte Superintendent Nathi Myaka in den Gesprächen mit Heiko Grube auch ohne Umschweife ein. Die aktuell von Misstrauen geprägte Atmosphäre innerhalb südafrikanischer Kirchengremien dürfte ein Grund gewesen sein. Aber auch die deutschen Partner müssen sich fragen lassen, warum sie den direkten Draht zu bewährten Ansprechpartnern wie Koordinatorin Ncami Msimang haben abreißen lassen.

Nun aber gibt es nach den Gesprächen vor Ort einen Neustart. Der fällt auch leicht, weil das bislang von Melle mitfinanzierte Projekt in Bishopstowe nicht nur läuft, sondern sogar noch ausgebaut wurde. Das neue Projektteam und die vereinbarte Kooperation mit dem Gemüseanbau-Vorhaben in Appelsbosch lassen zusätzlich Hoffnung auf ein Gelingen aufkeimen.

Fazit: Ein langer Atem zahlt sich in Südafrika aus.