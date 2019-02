Protest in Hoyel: Apfelbaumallee soll nicht gefällt werden CC-Editor öffnen

Für die Erhaltung der seltenen Apfelbaumallee demonstrierten in Hoyel 20 Bürger und Bürgerinnen. Foto: Norbert Wiegand

Riemsloh. Mit Plakat-Aufschriften rufen Bäume einer Apelbaumallee in Hoyel um Hilfe. Mit dieser Aktion protestieren seit Montagnachmittag Bürger gegen Absichten der Stadt, elf Bäume an der Hoyeler Straße unterhalb des Ortskerns in Richtung Spenge zu fällen.