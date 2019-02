Melle. . Bis die Grundschule in Eicken-Bruche eine Erweiterung bekommt, werden mindestens fünf Jahre vergehen. Zunächst werden in den Sommerferien weitere Container aufgebaut. Zu den weiteren bedeutenden Baumaßnahmen, die 2019 abgeschlossen werden, gehören die Sporthalle Westerhausen und das Feuerwehrhaus in Oldendorf.

Dass ein Kind, dass in Eicken-Bruche in diesem oder im nächsten Jahr eingeschult wird, als Klassenraum nie etwas anderes als einen Container kennenlernen wird, dürfte viele Eltern nicht gerade erfreuen. So sieht es allerdings die Prioritätenliste der Stadt vor. Die umfasst zurzeit 125 Baumaßnahmen ab 20.000 Euro in drei Kategorien:

zu erledigen in ein bis drei Jahren



zu erledigen in drei bis fünf Jahren



zu erledigen in einem Zeitraum ab fünf Jahren

Und Eicken fällt eben in die Kategorie drei. Die lange Wartezeit hat in der Politik bereits für eine hitzige Debatte gesorgt.

Um dem Wachstum der Schule gerecht zu werden, sollen zwei neue Klassenräume in sechs Containern entstehen. Außerdem werden Toiletten ebenfalls in mobiler Bauweise errichtet. Die neuen Klassenzimmer werden direkt gegenüber den schon aufgestellten Containern platziert, die Toiletten seitlich daneben. Ein Dach wird die 3,50 Meter zwischen den Blechboxen bedecken. Die mobilen Toilettenanlagen kommen übrigens von der Lindenschule in Buer. Für die neuen Mobilräume wird der Fahrradstand abgebaut.

Die Fläche für die neuen Container soll in den Osterferien hergerichtet werden, die Aufstellung erfolgt aber erst in den Sommerferien, weil: bei laufendem Schulbetrieb zu gefährlich.

Sporthalle Westerhausen

Ein ewiges Thema ist die neue Westerhausener Halle, die 2004 gebaut wurde. 2013 wurde sie zum zweiten Mal eröffnet, weil sie wegen von unten eindringender Feuchtigkeit 888 Tage lang gesperrt war und für knapp zwei Millionen Euro aufwändig saniert werden musste. Beim Versuch, sich das Geld zurückzuholen, scheiterte die Stadt vor Gericht.

Diesmal kommt das Wasser von oben, seit Jahren schon regnet es rein. Feuchtigkeit und Sporthalle, "das verträgt sich nicht", sagt Stadtbaurat Holger Clodius. Guido Kunze, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, bringt es auf eine einfache Formel: "Wasser + Hallenboden = glatt". Damit diese Gleichung zukünftig nicht mehr aufgeht und keine Eimer mehr aufgestellt werden müssen, wird das Dach nebst Lichtkuppeln neu gemacht. Kostenpunkt: 250.000 Euro.

Zunächst hatte die Stadt mit kleineren Maßnahmen versucht, die Dichtigkeit wieder herzustellen. Unter anderem hatte sie im Rahmen der Fehlersuche das Dach selbst bewässert. Und ist auch den umkehrten Weg gegangen, indem Rauch mit Hochdruck von innen nach außen geblasen wurde. Als Hauptproblem erwiesen sich schließlich die Lichtkuppeln.

Nun also die große Lösung. Dazu wird der Hallenbau Mitte Mai eingerüstet. Die dann folgenden Arbeiten sollen den Sportbetrieb nicht beeinträchtigen. Kunze: "Die Maßnahmen, bei denen man in den Himmel schauen kann, werden während der Sommerferien durchgeführt." 15 Wochen sind für die Ausführung vorgesehen, zwei Wochen nach Ende der großen Ferien soll das Dach fertig sein.

Eine Einschränkung gibt es allerdings doch: Die Parkplätze vor der Halle (Längsseite) entfallen während der Bauzeit. Alles Weitere will die Verwaltung mit den Hallennutzern besprechen, sobald der Auftrag an ein Unternehmen vergeben ist und der Bauablauf feststeht.

Umkleidegebäude

So manchem Sportler dürfte warm werden, wenn er hört, dass die 20 bis 25 Jahre alten Heizungsanlagen in den Umkleidegebäuden der Sportplätze Westerhausen, Gesmold und Lindath-Südwest erneuert werden, damit die Duschen länger warmes Wasser liefern. In Gesmold geht das mit einer Dachinstandsetzung und einigen kleineren Innenarbeiten einher.

Feuerwehrhaus Oldendorf

Entgegen der Kritik beim Neujahrsempfang, sieht Guido Kunze die Bauzeit bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses in Oldendorf voll im Plan. Die neue Fahrzeughalle könne ab Ende Februar genutzt werden, anschließend beginnen die Arbeiten im Bestandsgebäude (Brandschutz, Sanierung alte Fahrzeughalle). Sie dauern bis Mitte Mai. Zum Abschluss werden dann bis zum Spätsommer die Außenanlagen gerichtet. Kunze: "Wir sind im Zeitplan. Wir haben dort im Mai 2018 begonnen und immer gesagt: über den dicken Daumen dauert das ein Jahr."