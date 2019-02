Melle. Sie ist angetreten, um den Tourismus der Stadt Melle zusammen mit einem engagierten Team weiter voranzubringen: Die Rede ist von Judith Fidler, die mit Beginn des neuen Jahres ihren Dienst als Tourismusmanagerin übernommen hat.

„Nach Stationen auf der Nordseeinsel Föhr und im bayerischen Mittenwald freue ich mich jetzt auf die neue berufliche Herausforderung in einer interessanten Stadt“, sagt die Diplom-Geographin, die nach ihrem bisherigen beruflichen Engagement in zwei „klassischen Urlaubsregionen“ – dem Meer und den Bergen – jetzt im Landstrich zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald touristische Impulse geben möchte.

Viele Aktivmöglichkeiten

Im Stadthaus hieß Bürgermeister Reinhard Scholz die neue Mitarbeiterin jetzt offiziell willkommen – verbunden mit dem Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit. Judith Fidler befindet sich mit Beginn ihrer neuen beruflichen Tätigkeit in Melle in der glücklichen Lage, neben ihrer Fachkompetenz auch berufliches Erfahrungswissen in ihren neuen Aufgabenbereich einzubringen. „Mit dem Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald sowie der Hase- und der Elseniederung verfügt die Flächenstadt über ein vielseitiges touristisches Potenzial. Hinzu kommen die Kernstadt Melle-Mitte und die sieben übrigen Stadtteile, die allesamt für Vielfalt stehen“, sagt die Diplom-Geographin, für die eines feststeht: „Melle hat nicht den einen Anziehungspunkt wie die Nordsee oder die Alpen, aber es hat kleine feine Besonderheiten wie das Automuseum und die Sternwarten, ganz spezielle Veranstaltungen wie die Konzerte auf den Schlössern und mit seiner Lage eine tolle Erreichbarkeit für eine kleine Großstadt-Auszeit mit vielen Aktivmöglichkeiten.“

Zusammenarbeit mit anderen Regionen

Genau in dieser Vielfalt sieht die Tourismusmanagerin eine der ganz großen Stärken der Stadt Melle. Denn: „Urlauber haben verschiedene Ansprüche an ihre Reisen. Ein Ort, der mit unterschiedlichen Angeboten aufwarten kann, tut sich leichter, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Die wenigsten Urlauber sind stationär orientiert, sondern legen zwischen Unterkunft, Restaurantbesuchen und Aktivitäten Wege zurück – hier bietet Melle tolle Möglichkeiten, beispielsweise auch für aktive Urlauber mit dem Rad.“ Da hierbei für einen Gast die Orts- oder Landkreisgrenzen keine Rolle spielen, sondern Aktionsräume wichtig sind, ist für sie die Zusammenarbeit mit den touristischen Einrichtungen wie zum Beispiel dem Tourismusverband Osnabrücker Land der Regionen wichtig.

Tourismuskonzept umsetzen

Eine der Hauptaufgaben der neuen Tourismusmanagerin die Umsetzung des bereits vorliegenden Tourismuskonzeptes, das viele positive Ansätze beinhalte, die es nun zu realisieren gelte. Viele touristische Leistungsträger haben bereits bei der Erstellung des Konzepts mitgewirkt und auch für die Umsetzung braucht es vereinte Kräfte, um die „die Stärken der touristischen Angebote heraus stellen“ und diese einer gezielten Vermarktung zuzuführen.

Neben ihrer Tätigkeit als Tourismusmanagerin wird Judith Fidler auch die Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins übernehmen. „Hier sehe ich meine vorrangige Aufgabe in den nächsten Monaten darin, ein stärkeres Profil zu entwickeln und Projekte für die Vermarktung der Stadt anzuschieben.“