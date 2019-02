Die Weidetiere für die Blühwiesen, die Kai Behncke initiiert hat, betreut er jetzt in ihrem Winterquartier. Foto: Conny Rutsch

Oldendorf Wenn er im Sommer an einer der Blühwiesen steht und es um ihn herum summt und brummt, dann ist Kai Behncke glücklich. Er gestaltet seine Freizeit rund um die Natur. Dass es in China schon so weit ist, Pflanzen per Menschenhand bestäuben zu müssen, macht den promovierten Geoinformatiker fassungslos.