Buer Der Ex-Drummer und Poet Uwe-Kersten Uecker tritt am Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr in Buer in der Gaststätte Bremer Tor auf.

Uwe-Kersten Uecker, lange Zeit Drummer der Meller Rock-Kultband „Ivory“ sucht heute die leiseren Töne. Was auch immer – vielleicht das Schicksal – ihn dazu brachte, die besinnlichen Klänge zu suchen, er hat sie in seiner Handpan (handgespieltes Blechklanginstrument) gefunden und kann sie virtuos darbieten.

Hat er sich in den letzten Jahren sehr stark als Autor und Poet hervorgetan, so kombiniert er jetzt seine „Obsessionen“ und nimmt sein Auditorium mit auf eine Reise ins innere, in jenes, das dem jeweiligen Zuhörer am nächsten ist. „Lagom, my handpan and me“ ist der Titel seines Auftritts. Was aber bedeutet nun Lagom? Es ist ein Begriff aus der schwedischen Sprache. Eine wörtliche Übersetzung existiert nicht – es wird in aller Regel übersetzt mit „genau im richtigen Maß“ oder „alles in Maßen“.

Inneres Gleichgewicht

So meint Lagom etwa die Mitte zwischen „zu viel“ und „zu wenig“ und wendet sich damit gegen jegliche Form von Exzess oder Übertreibung. Es geht letztlich darum, im Leben nach Möglichkeit alles im richtigen Maß zu machen. Das Prinzip wirkt aber genauso nach innen und soll dabei unterstützen, Harmonie und inneres Gleichgewicht zu finden.

Uecker, der Drummer, hat in seiner Hanpan das Instrument gefunden, das seiner Seele entspricht und ihm erlaubt, seine vielfältige Gefühlswelt in Klänge zu übersetzen, und manchmal kommt auch der „Mann an der Schießbude“ dabei durch. Wenn der Ostercappelner sein ungewöhnliches Instrument streichelt oder mannhaft angeht, es entstehen Klänge, die in Sphären abheben und nichts und niemand unberührt lassen.

Dass er dann seine musikalischen Darbietungen auch noch mit diversen poetischen Traktaten bereichert, macht seinen Auftritt zu einem ungewöhnlichen Erlebnis.

Karten (Vorverkauf: 8 Euro, Abendkasse: 10 Euro) im Vorverkauf an den bekannten Stellen oder im Internet unter der Adresse www.artig-buer.de