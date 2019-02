Melle. In Melle sind am Sonntag dem 26. Mai in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zur Europawahl 35.545 Menschen zum Urnengang aufgerufen. 38.231 können an diesem Tag auch den Landrat oder die Landrätin wählen.

Sollte es bei der Landratswahl zu einer Stichwahl kommen, findet die am Sonntag, 16. Juni, statt.



Aktiv wahlberechtigt sind alle Bürger mit deutschem Pass und EU-Ausländer, die am Wahltag 16 Jahre alt (Landratswahl) beziehungsweise 18 Jahre alt (Europawahl) sind und seit mindestens drei Monaten im Stadtgebiet von Melle ihren Wohnsitz haben.

Im Stadtgebiet wird es 38 Wahllokale geben, in denen jeweils acht Wahlhelfer ihren Dienst versehen. Dieses Ehrenamt kann jeder übernehmen, der am 26. Mai 2019 selbst stimmberechtigt ist und in Melle wohnt. Die Bewerbungen dürfen auch noch bis kurz vor dem Urnengang eingehen. Erfahrungen aus der Vergangenheit lehren, dass es immer wieder kurzfristig Ausfälle bei diesem Personenkreis geben kann– sei es wegen Krankheit oder anderer wichtiger Notfälle. Als Entschädigung erhalten alle Wahlhelfer einen Betrag in Höhe von 25 Euro.

Die Stadtverwaltung freut sich über jede Bewerbung. Am besten soll diese telefonisch unter 05422/965-260 an Herbert Seelhöfer beziehungsweise unter 05422/965-261 an Christian Ohmann gerichtet werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, diese Bewerbungen per E-Mail zu versenden – und zwar unter Nennung von Name, Anschrift und Telefonnummer an h.seelhoefer@stadt-melle.de beziehungsweise an c.ohmann@stadt-melle.de. Ganz ausdrücklich lädt die Stadtverwaltung auch Jungwählerinnen und Jungwähler ein, sich als Wahlhelfer zu bewerben.