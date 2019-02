Melle durchschlägt den gordischen Sanierungsknoten

Melle. . Nachdem jahrelang in Melle fast nichts passiert ist, hat die Stadt nun einen Berg von Sanierungs- und Neubauarbeiten abzutragen. Das geht sie mittlerweile beherzt an, findet unser Kommentator.

Kritik am langsamen Fortschreiten der in allen Stadtteilen anstehenden Arbeiten hat es reichlich gegeben. Vor allem aus diversen Schulen, aber auch von Kitas und Feuerwehren. Überwiegend war sie berechtigt. Was nicht gleichzeitig heißt, dass die Stadtverwaltung alles auf ihre Kappe nehmen nehmen müsste.

Dass unter CDU- und FDP-Führung jahrelang viel zu wenig investiert wurde, dürfte mittlerweile allen klar geworden sein. Auch wenn die Betreffenden den Sanierungsstau immer noch gerne negieren, die Folgen sind doch offensichtlich.

Deshalb haben Politik und Verwaltung seit Längerem einen Marathon in Sachen Planung, Ausführung, Finanzierung zu absolvieren. Derweil sind im Gebäudemanagement immer noch lediglich zwei Drittel der 15 Stellen besetzt. Um den Aufgabenberg trotzdem abtragen zu können, werden zunehmend externe Büros mit der Begleitung der Projekte beauftragt, was gut und richtig ist. Erstmals gewinnt man als Beobachter nun den Eindruck, dass der gordische Knoten damit durchschlagen ist.