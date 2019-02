Melle. Am Samstagnachmittag verwandelte sich die Stadtbibliothek beim 9. Meller Spieletag wieder in eine große Spielhalle mit lauter Tisch- und Gesellschaftsspielen.

150 Teilnehmer aus allen Altersgruppen von sieben bis 75 Jahre versammelten sich um die Tische, um zu würfeln, zu bluffen, zu zocken und zu triumphieren.

Gefragt: Azul

Der organisierende Stadtjugendring bot damit erneut allen Spielebegeisterten die Möglichkeit, Neuerscheinungen auszuprobieren oder einfach bei bekannten älteren Spielen gemeinsam mit Gleichgesinnten Spaß zu haben. Einführungen in die neueren Spiele gaben dabei „Spieleprofis“ des gemeinnützigen Vereins „Spielwiese Bielefeld“.

Damit entfiel für die Interessenten das mühselige Einarbeiten in die Spielregeln. Zu den gefragtesten Familienspielen gehörte „Azul“, das Spiel des Jahres 2018. Dafür interessierten sich auch die Geschwister Julia und Bastian Bucksch und Jens Kurby, die extra zum Ausprobieren dieses Spiels zum Spieletag gekommen waren. Bei dem Spiel geht es um das Auslegen von Mosaiken in einem portugiesischen Palast. Als Beraterin führte Veronika Knuth von der „Spielwiese“ in dieses Spiel ein.

Viel Aufmerksamkeit bei den Erwachsenen habe auch das Denk-Spiel „Ganz schön clever“ gefunden, berichtete Spielwiese-Mitarbeiterin Monika Slowik. Bei den Kinderspielen erwies sich „Rhino Hero“ als einer der Renner. In diesem etwa eine Viertelstunde dauernden Spiel müssen kleine Superhelden einen Wolkenkratzer bauen. Der Spieler, bei dessen Aufbauversuch das Hochhaus zusammenbricht, verliert das Spiel. Der Spieler, dessen Held dann an höchster Stelle im Hochhaus stand, gewinnt.

Die große Palette von Spielen zum Ausprobieren hatten die Mitglieder der „Spielwiese Bielefeld“ mitgebracht, die den Interessierten und Neugierigen immer mit Anregungen, Erläuterungen der Abläufe, Tipps und Tricks zur Verfügung standen. Auf dem parallel stattfindenden Spieleflohmarkt des Stadtjugendrings wurden 251 Spiele angeboten. „Unser Angebot wird gerne genutzt“, zeigte Carolin Nikolay Spiele, die schon viele Jahre im Schrank gelegen hatten. „Die meisten, die Spiele anbieten, kaufen sich wieder andere Spiele“, stellte Nicole Weisbeck fest. Auf die „stattliche Menge an Puzzles“ wies Corinna Schlüter hin.

Freundschaftlicher Wettbewerb

„Die Spiele hier sind herausfordernd und anspruchsvoll und fördern die Kommunikation“, ging der Vorsitzende Bastian Horst auf Gründe des Stadtjugendrings ein, im neunten Jahr in Folge den Spieletag in Kooperation mit der Bibliothek und Stadtjugendpflegerin Tanja Werges auszurichten. „Vor allem geht es heute um spannenden und freundschaftlichen Wettbewerb“, ergänzte Stadtjugendring-Geschäftsführer Steffen Brinkmann. Die beiden Organisatoren waren zusammen mit ihrem zehnköpfigen Stadtjugendringteam beim Auf- und Abbau und bei der Spielleitung des Siedler-von-Catan-Turniers im Einsatz.









Beim Catan-Turnier gingen 16 Teilnehmer an vier Tischen an den Start. Die vier Vorrunden-Sieger spielten in einer Finalrunde den Turniersieger aus. Nach mehr als vierStunden stand Fabienne Lau-Oswald als Gesamtsiegerin fest. Erster Stadtrat Andreas Dreier überreichte ihr den gläsernen Meller Spiele-Pokal und einen Melle-Gutschein im Wert von 50 Euro. Die weiteren Plätze belegten Holger Niemann (20 Euro), Miriam Kuddes (15 Euro) und Dagmar Frankenberg (10 Euro).