Melle. Super-Bowl-Party in Melle: Das NFL-Finale zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams haben unter anderem acht Football-Fans aus dem Grönegau genutzt, um die Nacht zum Montag zum Tag zu machen. Stilecht mit amerikanischem Bier, Pulled-Pork-Burgern und einem selbstgebauten Fress-Palast.

In der NFL-Geschichte war es der 53. Super Bowl, für den Kern einer Gruppe um den Meller Pascal Petersmeier der dritte. Seit dem Jahr 2017 versammeln sich die Freunde bei einem von ihnen, um das wichtigste Event im US-amerikanischen Sport gemeinsam zu gucken. So formvollendet wie in diesem Jahr war es aber noch nie. Der Hingucker schlechthin: ein Fresspalast in Form eines Stadions. Ein Snack Stadium.

Chips, Kekse und Popcorn in Schraubenkästen

"Ich habe am Freitag angefangen, das zu bauen", sagt Lukas Hoge. Die Anleitung dafür habe er im Internet gefunden. Holzplatten aussägen, zusammensetzen, lackieren. Ein grünes Football-Spielfeld mit den typischen Yard-Linien und die NFL-Schriftzüge an der Außenseite stellen klar, um welche Sportart es sich handelt. "Ich habe auch eigene Ideen einfließen lassen", meint Hoge. Videowände etwa können durch Handys simuliert werden. Das Wichtigste jedoch: Auf den Tribünen ist Platz für 26 mit Alufolie ausgelegte Schraubenkästen – die Behälter für die Snacks. Kekse, Bonbons, Chips, Salzstangen, Popcorn, Nüsse und noch viel mehr.

Zudem ist der Fresspalast ein hervorragendes Fotomotiv. Ein Gruppenfoto, auf dem sich alle um das Stadion platziert haben, stellen gleich mehrere auf der Communty-Seite der Fernsehsendung "ran" ein. Mit der Hoffnung, dass der Sender "ProSieben" ihr Bild während der Liveübertragung einblendet. Doch "Icke", der Social-Media-Experte unter den Moderatoren, wählt an diesem Abend andere Bilder aus.



Pommes und Pulled Pork selbstgemacht

Kurz vor Beginn des Super Bowl um 0.30 Uhr ist der Fresspalast noch reichhaltig gefühlt. Kein Wunder, denn den großen Hunger haben die Meller Football-Fans vorher mit Pulled-Pork-Burgern und Pommes bekämpft. "Alles selbstgemacht", betont Pascal Petersmeier. Den marinierten Braten für das Pulled Pork habe er bereits am Freitag eingelegt. Nun serviert mit rauchiger Barbecuesauce und amerikanischem Bier.

Der Super Bowl selbst präsentiert sich dann eher als Leckerbissen für Fans von Abwehrschlachten. Keine Punkte im ersten Viertel, nur drei im zweiten. Und zwischendurch viel Zeit, um "Rookie" Peter Kockläuner die Regeln der Sportart zu erklären, denn für ihn ist dieses Finale sein erstes Footballspiel. Als regelfest erweist sich neben Patriots-Fan Lukas Hoge und Gastgeber Pascal Petersmeier auch René Schröter. Allerdings hätte er lieber die Denver Broncos im Finale gesehen. Doch die hatten in dieser Saison keine Chance. Nun hält er auch eher den Patriots die Daumen, denn die Rams seien unverdient ins Finale gekommen. Der Schiedsrichter hatten die Kalifornier im Halbfinale gegen New Orleans klar bevorteilt.

Schnaps dank Partnervermittlung

Die Halbzeitshow im Stadion von Atlanta kann die Meller wenig mitreißen. Letztlich enttäuschend, findet Pascal Petersmeier. Auch die "Halbzeitshow" vor dem Fernseher fällt schmalspuriger aus als geplant. Der Hunger ist einfach nicht so groß. Die Chicken Wings, die nun eigentlich frittiert werden sollten, bleiben im Kühlfach. Die gute Alternative: der von Dana Schneider selbstgebackene "Apple Pie". Auch ein Verdauungsschnaps ist nun fällig. Eigentlich hätte es nach jedem Touchdown einen geben sollen. Doch der erste Touchdown soll erst im letzten Viertel gelingen. Also suchen die Meller nach einem anderen Anlass und finden ihn in der zehnten Ausstrahlung eines Werbespots von einer Partnervermittlung. Prost!

Spannung kommt noch auf, als den Rams im dritten Viertel der Ausgleich gelingt. Doch das Team von der amerikanischen Westküste ist an diesem Tag der Minusrekorde (noch nie gab es so wenig Punkte in einem NFL-Finale) einfach zu schwach in der Offensive. Mittels Touchdown und Field Goal im vierten Viertel machen die Patriots um Superstar Tom Brady alles klar. Gegen 4 Uhr ist der Super Bowl 2019 vorbei. "Die Patriots waren überlegen und haben verdient gewonnen", findet Gastgeber Petersmeier. Ein Sieg, der ihn und seine Kumpel zufrieden stimmt und satt ins Bett gehen lässt.