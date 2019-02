Neuenkirchen. 56 Mitglieder hatten sich zur Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft Neuenkirchen im Verband Wohneigentum eingefunden. Breiten Raum nahm eine Diskussion zum Thema Wasserhärte mit Wasserwerksleiter Klaus Leimbrock und Ralf Krahner, Sanitär-/Heizungsbaumeister ein, die Jürgen Mertins moderierte.

In Neuenkirchen ist das Wasser mit 23,3°dH sehr hart. Die Folgen sind: Ablagerungen und geringere Lebensdauer von Installationen und technischen Geräten, die mit warmem Wasser arbeiten sowie höherer Wasch-/Reinigungsmittel- und Energieverbrauch.



Der Verband sieht drei Möglichkeiten:

alles so zu belassen, das bedeute aber jährliche Mehrkosten und Reparaturen oder Ersatzanschaffungen.

Enthärtungsanlagen in jedes Haus einbauen, eine relativ teure Anschaffung nebst jährlichen Wartungskosten.

eine zentrale Enthärtung durch das Wasserwerk und die Umlegung der Investition auf den Wasserpreis. das sieht der Verband als kostengünstigste Lösung für die Verbraucher an

Allerdings haben viele Mitglieder bereits eigene Enthärtungsanlagen, außerdem sehe die Stadt keine Veranlassung, in eine zentrale Enthärtung zu investieren, gibt der Verband die Diskussion mit Klaus Leimbrock wieder. In Nachbarorten bestünden allerdings zentrale Enthärtungsanlagen oder seien in Vorbereitung, teils herbeigeführt durch Bürgerentscheid, heißt es im Versammlungsbericht.

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling schilderte anschließend aktuelle örtliche Vorhaben, etwa die Wohnbebauung „Fredemanns Kamp“ und „Hof Dierksheide“ und den Betriebsneubau der „Bäckerei Welter“. Es fehle allerdings an Baugrundstücken sowohl für Wohnen als auch Gewerbe.

Die Gemeinschaft Neuenkirchen plant gemeinsam mit der Gemeinschaft Schiplage/St.Annen zwei Ausflüge. Am 16. Mai zum Landtag in Hannover und vom 20. bis 22. September nach Görlitz. Kinder können sich für die Zeltlager in Otterndorf/Cuxhaven(7. bis 11. Juni und 6. bis 13. Juli) anmelden.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Mitglieder geehrt.

Für 25 Jahre

Udo Walkenhorst



Volker und Anke Atzler



30 Jahre

Gerhard und Regina Knigge



Andrea und Ulrich Müller



Helmut und Ella Latzel



Harald Voss



40 Jahre

Siegfried und Karin Simon



Für seine 25-jährige ehrenamtliche Vorstandstätigkeit wurde Erwin Gardlo ausgezeichnet.









Jürgen Mertins erwähnte, dass die seit über 100 Jahren bestehende Fußgängerbrücke über die Warmenau bei Schloss Königsbrück ersatzlos abgerissen werden soll. Darüber führt ein beliebter Spazierweg durch eine landschaftlich besonders reizvolle Umgebung. Ein Ersatzbauwerk sei sehr wünschenswert.

