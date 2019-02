Buer. Im Dachgeschoss der Bueraner Kulturwerkstatt hat Mareike Perez Sanchez unter dem Namen „Yoga Fusion“ ein kleines Yoga- und Tanzstudio eröffnet.

„Das Studio und die Kurse, die ich dort anbiete, sind die Fusion von Yoga und Tanz“, erklärt die Dozentin für Tribal Style Dance die Bedeutung des Namens. Auf dem Programm stehen deshalb auch „Tribal Style Dance“ und „Tribal Fusion“. „Das sind moderne Bauchtänze, die sich vom klassischen orientalischen Bauchtanz unterscheiden“, erläutert die Tanz- und Yogalehrerin.

Moderner Bauchtanz kann auch zu aktueller Musik getanzt werden, die sich die Teilnehmer wünschen können. „Wir wählen Musik mit den verschiedensten Einflüssen aus – von Flamenco über Modern Dance bis zu Hip Hop“, sagt Mareike Perez Sanchez.

Power- und Kinderyoga

Die in der Sivananda-Tradition bei Meister Ashwani Bhanat in Osnabrück ausgebildete Yogalehrerin hat zunächst Hatha-Yoga-Kurse in ihrem Bueraner Programm. Sie plant aber auch Poweryoga, Kinderyoga sowie Prä- und Postnatal-Yoga, also im Vorfeld oder nach einer Geburt. Die Kurse sollen für alle Altersstufen, für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sein. „Ich bin mit allen Yoga-Stilen vertraut und entsprechend ausgebildet“, versichert die studierte Sozialpädagogin und Mutter von zwei Kindern.

Immer dienstags von 10 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr laufen die gegenwärtigen Hatha-Yoga-Kurse für Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnisse. Bei vorheriger Anmeldung unter Telefon 01525 4040538 ist ein Einstieg jederzeit möglich. Mareike Perez-Sanchez will demnächst weitere Kurse zu speziellen Themen in Zehnerblöcken anbieten.

Weitere Infos unter Telefon 01525 4040538.