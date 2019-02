Oldendorf. . Zahlreiche Vertreter örtlicher Vereine und Verbände kamen am Freitagabend zum Neujahrsempfang des Ortsrates Oldendorf. Im Gasthaus Wente 2.0 stand das Ortsgeschehen an diesem Abend im Fokus der vielen Gespräche.

Ortsbürgermeisterin Karin Kattner-Tschorn machte in ihrer Begrüßung deutlich, was dem örtlichen Gremium wichtig ist: „Die Zusammenarbeit ist der Erfolg.“ Sie appellierte an die Gäste, Ideen aber auch Sorgen in puncto Ortsgeschehen gerne direkt bei den Mitgliedern des Ortsrates abzugeben. „Es ist uns allen wichtig, dass wir gemeinsam für unseren Ort Stellung beziehen können.“

So verwies Kattner-Tschorn darauf, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zu „850 Jahre Melle“ im Grönegau 850 Bäume gepflanzt werden. „108 davon kommen in unseren Stadtteil“, so die Ortsbürgermeisterin, „da können Sie alle gerne auch Ideen einreichen, wo diese Bäume gepflanzt werden könnten.“ Um den Ort auch in der Zukunft weiter voranzubringen, gibt es einen Herzenswunsch: „Wir wollen eine Tagespflege in den Stadtteil holen, das ist wichtig.“

Zur aktuellen Lage am Kindergarten in Oldendorf wird der Ortsrat am 14. Februar tagen. „Unsere Meinung ist da klar“, machte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Anna-Margaretha Stascheit deutlich.

„Es ist ein schwieriges Thema“, gab die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Melle, Annegret Mielke, in ihrem Grußwort zur Diskussion um den Kindergarten zu bedenken. Und sie schnitt ein weiteres Thema an, dass seit einiger Zeit nicht nur in Oldendorf für Unmut sorgt: „Es gibt zu wenig Baugrundstücke.“ Auch die stellvertretende Bürgermeisterin richtete ihren Blick voraus auf die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. Als einer der Höhepunkte werde die 850-Jahr-Feier für Furore sorgen. „Bringen Sie sich ein“, richtete Mielke ihren Wunsch an die Gäste.

Zum Feuerwehrhaus Oldendorf bezog Ortsbrandmeister Stefan Dierker Stellung: „Es wird jetzt langsam zäh. Wir können erst einziehen, wenn das Gebäude fertig ist.“ Zum angedachten Umzug Ende März sagte Dierker: „Ich glaube, das wird so nichts.“

Im Rahmen der Gespräche, die am Abend zwischen Mitgliedern des Ortsrates und den Vereinsvertretern geführt wurden, kamen auch die Mitgliedersituation in den einzelnen Vereinen und die Lärmbelästigung durch zu schnell fahrende Fahrzeuge im Stadtteil auf die Tagesordnung. Für das örtliche Gremium gibt es also in den unterschiedlichen Bereichen einiges zu tun.

Und dass ein Neujahrsempfang nun regelmäßig stattfinden soll, ist das erklärte Vorhaben des Stadtteilparlaments. „Wir haben uns das fest vorgenommen“, sagte Karin Kattner-Tschorn, „und zwar immer am ersten Freitag im Februar.“