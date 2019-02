Melle. Die Weichen für einen Anbau an die Kita Sonnenblume sind gestellt: Einstimmig gab es in der Sitzung zweier Fachausschüsse grünes Licht für die von der Verwaltung favorisierte Variante. Von den Anwohnern hagelte es jedoch Kritik.

Schnelles Handeln ist gefragt, denn in Wellingholzhausen fehlen aktuell 18 Krippen- und 14 Kindergartenplätze. Ein Anbau muss dringend her. Konkrete Pläne zu möglichen Erweiterungen hat die Stadt bereits erarbeitet. Sie wurden während der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse „Bildung und Sport“ und „Gebäudemanagement“ vorgestellt. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die von der Verwaltung bevorzugte Variante auch die Zustimmung aller Fraktionen findet. Sie sieht einen Anbau nördlich des Kindergartens und eine Verschiebung des Sportplatzes um 11,50 Meter nach Norden vor.

Lärm im Korridor

Bevor es allerdings zur Vorstellung der Pläne und zur Diskussion im Ausschuss kam, meldeten sich in der Einwohnerfragestunde einige Anwohner zu Wort. Sie übten teils heftige Kritik an dem Vorschlag der Verwaltung, wonach der Sportplatz verschoben werden soll.

„Das ist eine Minderung der Wohnqualität. Der Schallschutz ist einfach nur miserabel. Der Lärm geht weiter durch den Korridor. Von toller Gemeinschaft kann nicht die Rede sein“, machte ein Anlieger, der in direkter Nachbarschaft des Sportplatzes wohnt, seinem Unmut Luft.

Ein weiterer Bürger bemängelte, von den Plänen der Verschiebung aus der Zeitung und von Nachbarn erfahren zu haben, anstatt von der Verwaltung informiert worden zu sein.

„Warum wird auf den Verein gehört und nicht auf die Anlieger? Warum wird die Kita nicht an anderer Stelle gebaut?“ fragte ein weiterer Redner.

Keine Änderung des Bebauungsplanes

Eine andere Bewohnerin wollte wissen, ob die betroffenen Anwohner an den Planungen mitwirken und am Baugenehmigungsverfahren beteiligt werden können. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang, Einblicke in das Lärmschutzgutachten zu erhalten.

Stadtbaurat Holger Clodius erwiderte, dass die Bürger im weiteren Genehmigungsverfahren Gelegenheit hätten, sich über die Pläne zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Eine Änderung des Bebauungsplanes sei im Zuge der Kita-Erweiterung nicht erforderlich.

Das Verfahren laufe vielmehr über eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes: „Hier sind die nachbarlichen Interessen zu würdigen“, betonte Holger Clodius: „Die Verwaltung wird das Gespräch mit den Anwohnern suchen und sie in das weitere Verfahren einbinden“, sicherte der Stadtbaurat zu. So soll es im Laufe des weiteren Verfahrens einen Ortstermin mit Vertretern der Verwaltung und den Anwohnern geben.

Derweil gab es in den Reihen der beiden Ausschüsse durchweg Gefallen an der von der Stadt favorisierten Variante zwei: „Eine gute Lösungsmöglichkeit“, fand Christina Tiemann (CDU).

Dies untermauerte auch Ortsbürgermeister Bernd Gieshiodt (CDU), der dazu aufforderte, „dringend einen Beschluss zu fassen, denn alles andere hat keinen Sinn“. Die Einrichtung fühle sich am gegenwärtigen Standort wohl, außerdem habe der Sportverein den Plänen zugestimmt: „Sollte das Einvernehmen mit den Nachbarn hergestellt werden, sollten wir für Variante zwei plädieren“, appellierte Gieshoidt.

Für diese Lösung sprach sich auch Jutta Dettmann aus. Die SPD-Sprecherin lobte das stimmige Raumkonzept und die Bereitschaft des Sportvereins, das Projekt zu unterstützen.

Zustimmung gab es auch von den Grünen. Deren Sprecher Reinhardt Wüstehube schlug vor, die Länge des Sportplatzes um fünf Meter zu reduzieren. Die Anlage hätte somit eine Länge von 100 statt 105 Metern, was immer noch über dem Mindestmaß liege.

Für den Vorschlag der Verwaltung, das Verfahren auf der Basis der zweiten Variante fortzusetzen, gab es am Ende eine einhellige Zustimmung.