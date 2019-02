Melle/Berlin Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat das Modeunternehmen Stock für Umbau und Erweiterung des Trendhauses M14 in der Kategorie „Fashion“ als bestplatziertes Modehaus mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung in Berlin werden jährlich mit den „Stores of the Year“ (Läden des Jahres) herausragende und innovative Händler in fünf Kategorien geehrt.

„Wahnsinnig stolz“

„Wir sind wahnsinnig stolz, das bestplatzierte Modehaus in der Kategorie Fashion geworden zu sein und es unter die finalen drei geschafft zu haben“, sagt Geschäftsführer Raphael Stock. „In einem Atemzug mit Big Playern wie dem Schuhhaus Zumnorde aus Münster als Gewinner der Kategorie und L&T, dem Preisträger im Bereich Sporthaus, genannt zu werden, ist für uns als mittelständisches Unternehmen an einem kleinen Standort wie Melle eine wahnsinnige Auszeichnung und ein starkes Zeichen für die Region.“

Hochkarätige Jury

Die hochkarätig besetzte Jury mit Experten aus Top-Handelsunternehmen und -institutionen, beurteilt die Geschäfte nach deren Innovationsgrad, dem Kundennutzen, dem Wertschöpfungspotenzial, Erlebniswert, der Leitbildfunktion und dem Alleinstellungsmerkmal.

Das 1859 gegründete Modeunternehmen mit drei Filialen und 70 Mitarbeitern hatte 2018 das M14 um ein Stockwerk erweitert und auf 1500 Quadratmeter aus- und umgebaut. pm