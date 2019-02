Melle. Abba-Fans weltweit sind konsterniert: Die angekündigten zwei neuen Songs wurden verschoben, ebenso die Abbatar-Tour mit Hologrammen der Bandmitglieder. Wir haben darüber mit der Meller Vorsitzenden des Fanclubs Intermezzo, Regina Grafunder, gesprochen, die regelmäßig mit dem Abba-Management und den Mitgliedern in Kontakt ist.

Frau Grafunder, was war geplant und wie ist der Stand jetzt?

Im Dezember 2018 sollten zwei neue Songs erscheinen, „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Außerdem sollte weltweit ein Abba-Special gezeigt werden. Auch das hat ja leider nicht geklappt. Dass die Songs erscheinen sollten, hatten sie bereits im April bekannt gegeben. Kurz vorher hatte ich mit Björn ein Interview geführt, aber da hat er das nicht erwähnt. Allerdings schon, dass die Abbatar-Tour im Herbst stattfinden sollte. Kurz darauf wurden die neuen Songs bekannt, alles sollte sich gegenseitig promoten. Bei den Fans war totale Euphorie angesagt, die konnten es gar nicht glauben weil es ja immer geheißen hatte: Wir machen nichts mehr. An dem Tag habe ich so viele Mails und Anrufe bekommen, das war echt irre.





Und was wissen Sie nun, wie es weitergeht?



Ich habe im Oktober 2018 bei der Managerin angerufen und gefragt, wie die Pläne sind, weil man nichts mehr hörte. Da hat sie mir schon gesagt, dass die Tour verschoben wird auf Herbst 2019 und dass die Songs erst im Frühjahr 2019 oder sogar im Herbst erscheinen sollten. Da waren wir die ersten überhaupt, die das wussten. Ich habe das im Fanmagazin bekannt gegeben und danach auf auf unserer Homepage, aber außerhalb des Fankreises wollte das niemand so recht wahrnehmen. Unsere Fans waren alle vor den Kopf gestoßen und haben mich gefragt: Warum sagt man das dir und nicht den Medien? Ja, weil keiner nachgefragt hat.

Was können Sie denn zu den Hintergründen sagen?

Die Abbatar-Tournee gestaltet sich doch schwieriger in der Umsetzung als gedacht. In technischer Hinsicht, so weit ich weiß, aber Details kenne ich auch nicht. Und da sich die Songs und die Tour ja eben gegenseitig promoten sollten, wurden die Songs auch verschoben. Einige Fans denken nun, dass die Band zerstritten sei, aber daran liegt es mit Sicherheit nicht. Ich habe Benny ja erst im Oktober bei der Preisverleihung zum Opus Klassik in Berlin getroffen, wo er ausgezeichnet wurde. Da hat er mir noch gesagt, dass sie viel Spaß beim Aufnehmen der Songs hatten. Er machte nun gar nicht den Eindruck, dass sie zerstritten seien.

Die neueste News vom Management, das ich im Januar angemailt hatte, ist nun, dass die Tour wohl erst 2020 startet und die Veröffentlichung der Songs davon abgekoppelt wird. Viele Fans spekulieren, dass es so lange dauert, weil Abba noch mehr Songs aufnehmen, aber da hält das Management sich bedeckt und bestätigt nur die zwei Songs.