Melle. Die Stadt Melle nimmt 2019 einige größere Bauvorhaben in Angriff oder setzt sie fort: Die Sporthalle Haferstraße, drei Feuerwehrhäuser, die Kindergärten Wellingholzhausen und Oldendorf, die Grundschule Bruchmühlen und noch einiges mehr.

2019 und 2020 wird die Stadt jeweils 19 Millionen ihrer Einnahmen in Bauvorhaben investieren. Davon gehen im laufenden Jahr acht Millionen Euro sowie weitere Mittel aus Vorjahren in den Hochbau. Der restliche Betrag fließt in das Klärwerk und Straßenarbeiten. Das sei die größte Bau-Investitionssumme jemals, sagt Bürgermeister Reinhard Scholz.

Sporthalle Haferstraße



Derzeit präsentiert die Halle sich als von innen entkleidetes Gebäude mit viel nacktem Mauerwerk. Die Böden sind staubig, Sportgeräte mit Plane abgedeckt.

"Der Schaden ist gar nicht so sichtbar", sagt Stadtbaurat Holger Clodius beim Ortstermin, "weil es sich hauptsächlich um Verrauchungsschäden handelt." In der Sporthalle war im Dezember 2017 ein Elektroschaltschrank in Brand geraten. Seitdem ist sie gesperrt. Inzwischen ist sie vom Ruß bereinigt worden, auch ein neues Dach ist installiert. Einher mit der Beseitigung der Schäden gehen eine umfangreiche Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche sowie der Innenwände, eine Neugestaltung des Zuschauerbereichs, die Erneuerung der Lüftungs- und Beleuchtungstechnik sowie brandschutztechnische und energetische Maßnahmen. Rund drei Millionen Euro kostet das.



Kein Angebot eines Metallbauers

Ob der "ambitionierte Zeitplan" (Clodius) eingehalten werden kann, hängt auch von Antworten auf die Ausschreibungen ab. So gab es im ersten Ausschreibungsblock zum Beispiel kein Angebot eines Metallbauers. Vermutlich wegen der vollen Auftragsbücher im Handwerk. Der zweite Block folgt mit Maler- Schlosser, Tischler-, Estrich und Fliesenlegerarbeiten. Geht alles gut, kann die Halle nach den Sommerferien wieder genutzt werden.

Bibberduschen adé

Auch das wird viele Sportler freuen: Die Warmwasserzufuhr wird im Umkleidegebäude am Sportplatz in Gesmold (Fertigstellung Februar/März), in Lindath-Südwest (Start im Februar/März, etwa drei bis vier Monate Bauzeit) sowie der Halle Westerhausen erneuert. Dort muss noch ausgeschrieben werden. Aktuell wird geprüft, ob es Fördermittel gibt. Die Fertigstellung wird für das dritte Quartal 2019 angestrebt.

Kindergärten Wellingholzhausen und Oldendorf



Die Kindergärten in Wellingholzhausen und Oldendorf stehen ebenfalls auf der Bauliste 2019. Die Sonnenblume in Wellingholzhausen wird durch einen Anbau erweitert. Was beim DRK-Kindergarten Oldendorf geschieht, ist noch offen.



Die Varianten:

Anbau und Sanierung Altgebäude für 2,3 Millionen Euro



Neubau auf dem Gelände in einem Rutsch für 3,3 Millionen

Neubau in zwei Bauabschnitten (3,1 Millionen; geringere Kosten für Ausweichcontainer)

Neubau auf einem anderen Grundstück für 2,9 Millionen

Grundschule Bruchmühlen



Einen Anbau für mehrere Klassenräume erhält auch die Grundschule Bruchmühlen. Im Ortsteil Bennien soll ab Herbst gebaut werden, geplant ist die Fertigstellung zum Sommer 2020. Dort werden inklusive anschließender Sanierung des Bestandsgebäudes 4,3 Millionen Euro verbaut.

Feuerwehrhäuser



Und schließlich nimmt die Stadt die letzten drei Feuerwehrhäuser in Angriff, die noch auf der Liste stehen. Gesmold allerdings erst ab dem kommenden Jahr.

Groß Aschen



Eine Million Euro kosten der Anbau einer Halle für zwei Fahrzeuge mit Umkleideräumen und die Sanierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes. Beginn der Arbeiten soll im April sein, die Bauzeit liegt bei einem Jahr.

Wellingholzhausen



Am Beutling ist die Entwicklung einen Schritt weiter als in Gesmold. Der Neubau des Feuerwehrhauses soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Baukosten liegen bei zweieinhalb Millionen Euro. Einziehen können die Kameraden im nächsten Jahr.

Gesmold



Im Nachbarort Gesmold will die Stadt auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Seling 2020 mit dem Neubau anfangen. Auch dort werden bis zur Fertigstellung 2021 (im Idealfall im Frühjahr) 2,5 Millionen Euro investiert.

Das ist wirklich irre, was wir dieses Jahr alles angehen.

So kommentiert Bürgermeister Reinhard Scholz die stattliche Anzahl an Großprojekten. Andere Kommunen stemmten oft nur ein Projekt solcher Größenordnung jährlich. Zwar werde im Hinblick auf die Feuerwehrhäuser der ursprüngliche Zeitplan um ein Jahr überschritten. Aber das sei erstens kaum zu vermeiden "angesichts der Veränderungen auf dem Markt". Und zweitens "nehmen wir dafür auch die kleinen Wehren mit."