„Putzige Diskussion“ in Melle über Kindergarten

Melle. Anbau und Sanierung oder ein Kiga-Neubau? Die Frage, wie das Raumproblem im DRK-Kindergarten Oldendorf gelöst werden kann, erhitzte am Donnerstag die Gemüter in einer gemeinsamen Sitzung zweier Ausschüsse.

Der Bedarf ist unbestritten: Die 44 Oldendorfer Kindergarten-Kinder, die seit August 2017 in Containern untergebracht sind, brauchen dringend neue Räume: „Es gibt einen Mehrbedarf von 16 Plätzen. Die Verwaltung schlägt daher vor, neben den beiden Krippen-Gruppenräumen einen vierten Gruppenraum plus Nebenräume zu realisieren, um die Lebendigkeit in Oldendorf zu erhalten, denn traditionell wird der Kindergarten auch von Kindern aus anderen Stadtteilen frequentiert“, betonte Erster Stadtrat Andreas Dreier.

Vier Varianten

Vier Varianten hatte die Stadt erarbeitet, wobei sie nach einem „sehr zeitaufwendigen Vergleich“ Variante eins favorisiere, fügte Holger Clodius hinzu. Demnach ist eine Sanierung des Bestandsgebäudes und der Anbau der drei Gruppenräume im östlichen Bereich für 2,3 Millionen Euro möglich: „Raumgrößen und Funktionalität sind gegeben, ein Vorschlag, den wir guten Gewissens weitergeben können“, erklärte der Stadtbaurat.

In dem Punkt, dass eine Erweiterung baldmöglichst realisiert werden müsse, waren sich die Mitglieder der Ausschüsse für „Bildung und Sport“ und „Gebäudemanagement“ allsamt einig. Eine kontroverse Diskussion entwickelte sich allerdings bei der Frage, wie der weitere Weg auf politischer Ebene bestritten werden soll. Auch herrschte Uneinigkeit darüber, ob ein Anbau und Sanierung oder ein Neubau auf der „grünen Wiese“ die sinnvollere Lösung sei.

Die Grünen drückten aufs Tempo. Nachdem die Kinder seit 18 Monaten in Containern weilen, müsse endlich ein Beschluss gefasst werden, um sie „vernünftig“ unterzubringen. Das vorhandene Grundstück sei nicht geeignet, meinte Reinhardt Wüstehube. Nachdem auch das DRK als Träger und die Kindergartenleitung einen Neubau befürworteten, beantragte auch der Grünen-Sprecher für seine Fraktion eben diese Lösung.

Man sei sich einig, dass schnellstens gebaut und ein zukunftsfähiges Konzept umgesetzt werden müsse, erwiderte Annegret Mielke. Allerdings dürften die Finanzen nicht „weggaloppieren“. Die SPD-Sprecherin gab zu bedenken, dass das Thema nicht beschlussreif sei, da der Ortsrat noch keine Stellungnahme abgegeben habe. Dessen Votum in seiner Sitzung am 14. Februar solle abgewartet werden: „Das ist dann keine große Verzögerung“, erkärte Mielke.

„Natürlich ist ein Neubau etwas Feines. Das würde ich mir an vielen Stellen wünschen, aber wir können aus Kostengründen nicht überall etwas Neues schaffen“, ergänzte Thomas Schulke (CDU). Auch er plädierte dafür, das Votum des Ortsrates abzuwarten.

„Wir sollten signalisieren, dass wir das Beste für unsere Kinder in ganz Melle wollen“, unterstrich Herla Wendelin-Feindt (CDU), die von einer insgesamt „schwierigen Situation“ sprach. Sie regte an, die Empfehlung des Ortsrates abzuwarten, um dann erneut im Ausschuss für Gebäudemanagement und abschließend im Verwaltungsausschuss darüber zu beraten.

Bei Alfred Reehuis stieß dieser Vorschlag nicht auf Gegenliebe. Der Grünen-Sprecher monierte, dass nach 18 Monaten Stillstand nun eine „Ehrenrunde“ gedreht werden soll: „Nur, weil der Kooperationskreis aus SPD und CDU sich nicht einigen konnte: „Ich kann nicht gut heißen, dass man die Kinder in Oldendorf auf der Straßen stehen lässt“, empörte sich Reehuis, der den Diskussionsverlauf als „putzig“ bezeichnete.

„Die Ehrenrunde ist notwendig, die 14 Tage sollten wir in Kauf nehmen“, antwortete Gerhard Boßmann (SPD), verbunden mit dem Hinweis, dass SPD und CDU eine Hinterzimmerpolitik verhindern wollten.

Letztlich stimmte eine breite Mehrheit für den Vorschlag, zunächst das Votum des Ortsrates abzuwarten, um anschließend im Ausschuss Gebäudemanagement und im VA endgültig zu entscheiden. Die Grünen stimmten dagegen.