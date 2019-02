Melle. Der Rotary Club Melle-Wittlage überreichte im Hotel Van der Valk in Melle-Mitte den Hauptpreis sowie den Erlös aus der Adventskalenderaktion.

Mit einem Motiv von Peter Eickmeyer hat der Adventskalender des Rotary Clubs Melle-Wittlage auch im zehnten Jahr wieder vielen die Weihnachtszeit versüßt. Am Donnerstag wurden der Hauptpreis und der Erlös in Höhe von 10 000 Euro im Van der Valk Hotel übergeben.



200 Preise zu gewinnen

2500 Kalender zu je fünf Euro hatten die Rotarier verkauft. Mehr als 200 Preise gab es zu gewinnen. „Der Motor für diese Aktion ist Michael Stock“, verriet Ulrich Zacharias, Präsident des Rotary Clubs Melle-Wittlage. Michael Stock betonte am Donnerstag, dass es die beliebte Kalenderaktion auch zur diesjährigen Adventszeit geben werde. Darüber, dass erneut ein Erlös in Höhe von 10 000 Euro an Vereine aus dem Clubgebiet ausgeschüttet werden konnte, freute sich Stock sehr.

So gingen 5000 Euro an die DLRG Melle. Dort hat man auf jeden Fall schon konkrete Pläne, was mit der Finanzspritze in Angriff genommen werden kann, wie Klaus Pilkenroth, erster Vorsitzender, und Jennifer Friedrichs, erste Jugendvorsitzende, berichteten. „Einheitliche T-Shirts für unsere Truppe, das wäre toll“, so Pilkenroth. Für das neue Domizil des Vereins gibt es aber auch noch Bedarf, wie der Vorsitzende betonte.

Weitere 5000 Euro gingen an die DLRG Obere Hunte. Der erste Vorsitzende Andreas Bressert freute sich ebenfalls sehr über den extra Betrag für die Vereinskasse, der nach seinen Angaben einer Rettungsgruppe des Vereins zugutekommen wird.

Der Hauptpreis der Adventskalenderaktion, ein Wochenende für zwei Personen im Van der Valk-Hotel in Hildeheim, ging an Doris Worminghaus. „Natürlich habe ich schon jemanden, den ich mitnehmen kann“, freute sich die Barkhausenerin sichtlich über den Gewinn, der unter anderem ein vier-Gänge-Menü enthält.