Georgsmarienhütte. Ortsbrandmeister Hartmut Rahe blickte bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Groß Aschen auf ein bewegtes Jahr 2018 zurück. Als „Highlight“ nahmen die Mitglieder ein neues Löschfahrzeug in Dienst.

Die Ortsfeuerwehr leistete 18 Einsätze, davon 14 Brandeinsätze, zwei Brandsicherheitswachen und zwei Hilfeleistungen. Daneben wurden 19 Dienstabende absolviert und verschiedene Veranstaltungen anderer Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet besucht.



Darüber hinaus nahmen die Mitglieder an zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen, an einer Ratsübung sowie an einer länderübergreifenden Großübung mit den westfälischen Löschgruppen bei der Fa. Nolte Küchen teil.

Das „Highlight“ des vergangenen Jahres war jedoch die Übernahme und Indienststellung des neuen Löschfahrzeugs TSF-W, was in Groß Aschen unter freudiger Anteilnahme der Bewohner und Nachbarwehren gefeiert wurde. Weil jedoch der lange vorgesehene Anbau der Fahrzeughalle weiterhin auf sich warten lässt, muss das Fahrzeug derzeit noch in einer benachbarten Scheune untergebracht werden.

Ortsbrandmeister Hartmut Rahe beförderte Louis Ellerbrock und Leon Scheer jeweils zum Feuerwehrmann, Louisa Vodegel zur Oberfeuerwehrfrau und Alexander Block zum Hauptfeuerwehrmann. Für langjährige Mitgliedschaft wurden wie folgt geehrt: Oliver Hoffmann für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft und Ehrenkamerad Günther Schnelle für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft. Der Ehrenkamerad erhielt als kleines Dankeschön für seine langjährige Treue einen Präsentkorb.

Zum Jahresende gehörten der Ortsfeuerwehr Groß Aschen 106 Mitglieder an, die sich in 26 aktive Einsatzkräfte, 10 Kameraden in der Ehrenabteilung, 66 passive Mitglieder und vier Mitglieder in der Jugendfeuerwehr aufteilen.

Turnusgemäß fanden bei der Jahreshauptversammlung Wahlen des Ortskommandos statt. Der Kassenwart Olaf Hotfiel, Gerätewart Dieter Bettermann und der Sicherheitsbeauftragte Frank Beer wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Schriftwart Ulrich Lienenbrink verzichtete aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur, sein Amt wird in Zukunft von Louisa Vodegel wahrgenommen.

Nach einem kurzen Ausblick auf die Veranstaltungen für das laufende Jahr durch den stellvertretenden Ortsbrandmeister Jörg Reinert endete die Versammlung mit einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Ausklang.