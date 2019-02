Einige Talente auf Anhieb erfolgreich: die jungen Badmintonspieler des SC Melle bei der C-Rangliste in Melle. Foto: SC Melle

Melle Der SC Melle hat die erste C-Rangliste im Badminton ausgerichtet. Mit mehr als 100 Meldungen in zwölf Konkurrenzen von der U9 bis zur U19 stand an jenem Tag ein sehr langes Turnier auf dem Programm. Der SC Melle stellte allein 14 Teilnehmer. Dabei ragte Linus Englich mit dem Sieg in der mit 19 Teilnehmern größten Einzelkonkurrenz heraus.